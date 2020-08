Von Karin Kampwerth

Wenn es um den Urlaub geht, ist eine Umfrage dazu nicht weit. In diesem Sommer werden sich derlei Überprüfungen nach dem Erleben der für viele Münchner schönsten Zeit des Jahres sicher um Balkonien, Terrassien, Gardenien drehen - so die altbekannten Umschreibungen, wenn man zu Hause bleibt.

Ein Drittel aller Deutschen wird laut einer Erhebung des ZDF-Politbarometers 2020 keine Koffer packen. Auf der Strecke bleibt dabei auch eine der liebsten Reise-Annehmlichkeiten: das kulinarische Erlebnis. Meist schmeckt es in Taverne, Ristorante und selbst in der Campingplatz-Kantine schon deshalb richtig gut, weil man nicht selber am Herd stehen muss. Kein Wunder, dass das Essen bei Urlaubs-Umfragen jedes Jahr in den Top Ten der schönsten Erinnerungen landet. Dass das auch in diesem Jahr so bleiben kann, verspricht die SZ-Serie "Prost Mahlzeit - traditionelle Wirtshäuser im Münchner Umland".

Meine Kolleginnen und Kollegen in den SZ-Landkreisredaktionen von Wolfratshausen bis Freising haben Gaststuben samt Biergärten in der Region besucht, ihre spannenden Geschichten recherchiert und die Wirtinnen und Wirte nach ihren liebsten Rezepten gefragt. Garniert wird das Ganze mit Ausflugstipps in der Nähe, damit sich auch die Anreise lohnt.

Gerade ging es um das Marthabräu in Fürstenfeldbruck (SZ Plus). Zur Brauereigaststätte gehört ein Biergarten mit altem Kastanienbestand und eine denkmalgeschützte Veranstaltungshalle. Das Team um Viktor Fischer will nicht nur bayerische Lebensart servieren, sondern gleich eine Lebenseinstellung. Noch mehr Wirtshäuser mit Geschichte(n) finden Sie auf unserer Überblicksseite.

DER TAG IN MÜNCHEN

Bundestagswahl 2021: Der Kampf um die Münchner Direktmandate hat längst begonnen Gewählt wird zwar erst in mehr als einem Jahr, doch die Münchner Abgeordneten absolvieren schon den ersten Teil des Wahlkampf-Marathons. Dazu positionieren sich neue Bewerber, die prominenteste wohl bei den Grünen. Zum Artikel

Eine rot-weiße Welt mit Bierzapfsäulen In München entsteht derzeit das neue Prestigeprojekt des FC Bayern: Sieben Stockwerke Erlebniswelt mit Verkaufsflächen, Restaurant und Hotel. Ein Besuch auf der Baustelle - und der Frage: Was kostet eine Nacht beim Rekordmeister? Zum Artikel

München soll ein neues Naturbad bekommen Bis zum Jahr 2022 soll das Georgenschwaigbad generalsaniert und nach dem Vorbild von Maria Einsiedel in ein chlorfreies Schwimmbad umgewandelt werden. So sehen die Umbaupläne aus. Zum Artikel

"Seit 20 Jahren stehen die Schilder dort illegal" Eigentlich sollte ein Gericht klären, wo Radwege am Odeonsplatz zwingend benutzt werden müssen. Heraus kam aber: Die Stadt hat dort einiges aufzuräumen. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

