München ist wirtschaftlich spitze. Die gute ökonomische Lage führt das Wirtschaftsreferat nicht nur auf die Hightech- und Digitalisierungsbranchen zurück, in denen München „gut aufgestellt“ sei, sondern auf einen sehr diversifizierten Branchen- und Unternehmensmix, darunter der starke Automotive-Bereich und die Finanzwirtschaft. Alles trage zu „Resilienz und Stabilität“ bei. Das Fazit aus dem Hause Scharpf: „München kann Wandel.“

Man muss schon genau hinschauen, um im Jahreswirtschaftsbericht der Stadt einen Bereich zu finden, in dem München nicht bundesweit auf Platz eins steht. „Bemerkenswert stabil“ sei die Stadt angesichts bundesweiter Stagnation in einem „wirtschaftlich schwierigen Umfeld“, erklärt Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD).

Mitunter hat die Stadt im vergangenen Jahr neue Rekorde aufgestellt, etwa bei der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten: 970 600 waren es 2024 laut aktuellem Jahreswirtschaftsbericht, so viele wie noch nie.

Zwar stieg die Arbeitslosenquote im vergangenen Jahr in München leicht an, auf 4,5 Prozent (bundesweit waren es 6,0). Trotzdem sei es laut Stadt die niedrigste Quote unter den bevölkerungsreichsten Städten. Spitze ist München beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro erwerbstätiger Person: knapp 118 000 Euro, vor Hamburg auf Rang zwei mit gut 112 000 Euro.

Deutlich vorn liegt München auch bei der Kaufkraft: rund 36 500 Euro je Einwohner. Düsseldorf liegt auf Rang zwei mit rund 31 500 Euro, der Bundesdurchschnitt beträgt 27 000. Einen Rekord gab es 2024 auch im Tourismus, dank der Fußballeuropameisterschaft und mehrerer großer Konzerte von Taylor Swift, Coldplay und Adele: 9,3 Millionen Gäste kamen laut Stadt, ein Plus von 8,8 Prozent zum Vorjahr. Im gesamten Jahr seien in neun Monaten neue Höchstwerte zu verzeichnen gewesen.

Nicht auf Platz eins liegt München bei der Zahl der Start-up-Gründungen, sondern auf Platz zwei mit 13,4 Neugründungen je 100 000 Einwohner. Schwerwiegender als dieser Platz zwei hinter Heidelberg ist ein anderes Thema, das im Wirtschaftsbericht nur am Rande vorkommt: Armut in der Bevölkerung.

„Ein gravierendes Problem“ habe München. Der Wirtschaftsbericht referiert Zahlen von 2021: Obwohl die Menschen in München weit über dem Bundesdurchschnitt verdienen, lag das Einkommen von 266 000 Münchnerinnen und Münchnern unter der Armutsgrenze.