3. Juli 2019, 07:39 Uhr Jahreswirtschaftsbericht So gut läuft es für Münchens Wirtschaft

Hohe Kaufkraft, viele neue Jobs und eine gute Lebensqualität: Auch in diesem Jahr kann der Wirtschaftsreferent wieder mit positiven Zahlen punkten. Doch die bringen auch Nachteile.

Von Pia Ratzesberger

Einmal im Jahr bittet der Wirtschaftsreferent in sein Büro im sechsten Stock, an einen langen Tisch. Er berichtet dann, wie es den Unternehmen geht, wie viele neue Jobs entstanden sind, und meistens ist das für ihn ein recht angenehmer Termin, weil er kaum Schlechtes zu verkünden hat. Am Dienstagmittag sitzt Clemens Baumgärtner von der CSU zum ersten Mal an dem langen Tisch, an der Wand lehnt nun ein E-Scooter. Auch der neue Wirtschaftsreferent hat gute Zahlen zu verkünden, doch er warnt davor, sich darauf auszuruhen. Die Wirtschaft werde schwächer - und München müsse deshalb schon jetzt im Blick haben, was die Stadt in fünf oder zehn Jahren braucht.