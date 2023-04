Von Catherine Hoffmann

Für die Kooperation von Menschen braucht es sehr viel Kommunikation. Was wurde gesagt, was gemeint? Leider ist das ganz schön schwierig - besonders, wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeiten. "Man denkt oftmals ,Hey, Kultur ist so ein bisschen heiße Luft. Nein, überhaupt nicht!' Eines der zentralen Themen für das Gelingen von Projekten in der Zusammenarbeit ist das Verständnis der Kultur des anderen", sagt Peter Niermann, Gründer von Straightlabs. Das Unternehmen ist spezialisiert auf digitales und virtuelles Lernen. In seinen Grünwalder Büros werden Lern-Apps und virtuelle Trainingsformate für Unternehmen entwickelt, die ihre Mitarbeiter nicht nur fachlich weiterbilden, sondern auch ihre sozialen und kommunikativen Kompetenzen stärken wollen.