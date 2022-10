Wie sparen Unternehmen Energie? Martin Muth setzt in seiner Textilreinigung auf niedrigere Waschtemperaturen - aber auch das hat Grenzen.

Von Catherine Hoffmann

Erst ist es ganz still, dann laut wie Donner. Skitourengeher kennen die Gefahr und wissen: Wer in einer Lawine oben bleibt, überlebt meistens. Dabei können Airbags helfen. Sie bestehen aus einem Ballon, der sich blitzschnell mit Luft füllt, wenn ein Skifahrer ihn auslöst. "Peng!" Auf dem Tisch von Suzana Pavlic bläht sich ein orangefarbener Luftsack. Vor ihr stapeln sich graue Plastikkisten mit Lawinen-Airbags, die MK Klassik in Gronsdorf bei Haar für einen deutschen Outdoorspezialisten herstellt. Pavlic prüft, ob die Lebensretter den Druck halten.