Von Sven Loerzer

Mehr Umsatz, mehr Gewinn, das ist längst nicht alles, was für Münchner Unternehmen zählt. Viele engagieren sich auch in Zeiten der Corona-Pandemie außerhalb ihrer eigentlichen Geschäftsfelder. "Die Spendenbereitschaft ist beachtlich, trotz wirtschaftlich angespannter Lage", sagt Matthias Winter, im Sozialreferat zuständig für Unternehmensengagement. Die Firmen setzten damit "ein Zeichen gelebter Solidarität für ein soziales Miteinander".

So hat zum Beispiel der Autokonzern BMW den vom Sozialreferat in allen Sozialbürgerhäusern initiierten Einkaufsservice für ältere Menschen unterstützt, damit die besonders gefährdeten Senioren zu Hause bleiben konnten. BMW stellte wochenlang täglich sieben bis zwölf Fahrerinnen und Fahrer samt Auto kostenlos zur Verfügung, um die von Ehrenamtlichen eingekauften Lebensmittel auszuliefern. Amazon spendete 125 000 Euro für Hilfsprojekte während der Corona-Beschränkungen.

Außerhalb von Krisenzeiten leisten Unternehmen einen wichtigen Beitrag zu Bildung, Umwelt, Gesundheit, Integration und Bekämpfung sozialer Benachteiligung. Für die Unternehmen bedeutet das mehr als Imagepflege: Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eröffnet es neue Perspektiven. Unschätzbar ist der Wert für den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft. Um solches Engagement zu fördern, schreibt die Stadt jährlich den Preis "Münchens ausgezeichnete Unternehmen" aus. Im Herbst verleiht das Sozialreferat die Auszeichnung, ein aus Zinn gefertigter kleiner Baum, zum dritten Mal in vier Kategorien, gestaffelt nach Mitarbeiterzahl.

Nach einer Befragung, die der "Verein für München", die Industrie- und Handelskammer und die Stadt gemeinsam durchgeführt haben, engagieren sich rund 46 Prozent der Münchner Unternehmen gesellschaftlich. Die Stelle für Unternehmensengagement beim Sozialreferat berät dabei, wie sich soziale Projekte realisieren lassen. Von Geld- und Sachspenden über "Social Days", an denen die Belegschaft für gemeinnützige Aktivitäten freigestellt wird, bis hin zu Dienstleistungen, die pro bono erbracht werden, reicht das Angebot. Das trägt über den rein monetären Wert in Höhe von 1,5 Millionen Euro jährlich hinaus dazu bei, die Lebenssituation der Menschen zu verbessern.

Gebärdensprache lernen, ein Festzelt barrierefrei machen - die Ideen sind vielfältig

"Es ist wichtig, dass gerade in einer wirtschaftlich so erfolgreichen Stadt wie München auch viele Unternehmen Verantwortung für eine solidarische Stadtgesellschaft übernehmen", sagt Matthias Winter, Leiter der Abteilung Unternehmensengagement. Das habe einen positiven Einfluss auf das gesellschaftliche Klima, von dem wiederum die Unternehmen profitierten. Sozialer Friede, demokratische Beteiligungskultur, qualifiziertes Personal und Lebensqualität seien wichtige Standortfaktoren. In den Unternehmen selbst kann gesellschaftliches Engagement die Motivation, den Teamzusammenhalt und die Identifikation mit dem Unternehmen verbessern, was in Zeiten des Fachkräftemangels hilfreich für die Personalgewinnung sei.

Der Ideenvielfalt für das Engagement sind keine Grenzen gesetzt, wie die Bewerbungen für den Preis im vergangenen Jahr zeigten: "Munich Members" kommen aus der Innovationsberatung und brachten junge Wahlberechtigte und die jüngsten Politiker der zur Wahl stehenden Parteien auf einer Bühne zusammen. Da war das Café Luitpold, das einen Kultursalon rund um gesellschaftliche Themen veranstaltet. Oder der Reprodienstleister CDS, in dem Beschäftigte regelmäßig die Gebärdensprache üben, um gehörlose Mitarbeiter besser einbeziehen zu können.

Die Hühnerbraterei Poschner, seit 1934 auf dem Oktoberfest, hatte sich zum Ziel gesetzt, das erste komplett barrierefreie Festzelt in Bayern zu betreiben - bis hin zur Speisekarte, die es auch in Braille-Schrift gibt. Amazon stellt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Stundenbegrenzung frei, damit sie als Freiwillige zum Beispiel Mentoring für Geflüchtete oder Digitalworkshops für Seniorinnen und Senioren bieten können. Um junge Geflüchtete, die nur schwer Zugang zu Praktika haben, kümmert sich die Bayerische Landesbank - mit Erfolg: Aus dem Projekt, das Einblick in die Arbeitswelt gibt und der Vervollständigung der Deutschkenntnisse dient, entstanden sechs Festanstellungen.