Münchner als prägendes Gesicht der globalen Start-up-Szene Der Notzwerker 7. August 2025, 13:39 Uhr | Lesezeit: 5 Min.

Als CEO der Start2 Group und einer der führenden Köpfe des Münchner Start-up-Kosmos sucht Matthias Notz das nächste SAP. Einen Kandidaten hat er schon. (Foto: Florian Peljak)

In der Münchner und deutschen Start-up-Welt gilt Matthias Notz als eine der treibenden Kräfte. Wie der 48-Jährige vom LMU-Studenten zum Architekten des hiesigen Start-up-Ökosystems wurde – und mit seiner Start2 Group heute weltweit Gründer fördert.

Von Catherine Hoffmann

