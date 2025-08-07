Es ist 15 Uhr in München, 6 Uhr im Silicon Valley, 21 Uhr in Singapur und noch später in Tokio: Für Matthias Notz, 48, CEO der Start2 Group, ist das die ideale Zeit für ein All-Hands-Meeting, also wie eine Art Vollversammlung des gesamten Betriebs: Fast alle der 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zugeschaltet. „Das ist meine Welt“, sagt Notz – global vernetzt, digital, innovationsgetrieben.
Münchner als prägendes Gesicht der globalen Start-up-SzeneDer Notzwerker
In der Münchner und deutschen Start-up-Welt gilt Matthias Notz als eine der treibenden Kräfte. Wie der 48-Jährige vom LMU-Studenten zum Architekten des hiesigen Start-up-Ökosystems wurde – und mit seiner Start2 Group heute weltweit Gründer fördert.
