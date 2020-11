Von Christian Rost

Der Einzelhandel kommt beim zweiten Lockdown noch vergleichsweise gut weg - könnte man meinen. Während die Gastronomie und etliche weitere Branchen erneut zwangsweise schließen mussten zum Beginn dieser Woche, läuft der Verkauf in den Geschäften weiter. "Wir haben uns nach den Lockerungen in den vergangenen Wochen in einer Erholungsphase befunden", sagt Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern. Das Aufflammen der Krise sei nun für die Händler in München und den anderen bayerischen Städten ein "herber Genickschlag". Das alles entscheidende Weihnachtsgeschäft - wobei etwa bei Spielwaren und Schmuck die Hälfte des Jahresumsatzes erzielt wird - steht auf der Kippe. "Einkaufen ist Psychologie", sagt Ohlmann, "und jetzt geht der Mist wieder von vorne los."

Was Ohlmann in seiner Bilanz der ersten Tage des zweiten Lockdowns so plakativ beschreibt, ist in der nur verhalten besuchten Münchner Fußgängerzone zu sehen und schlägt sich in den Zahlen der Einzelhandelsunternehmen nieder. Die Ludwig Beck AG hat ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr soeben zurückgenommen. "Wegen der wieder stark zunehmenden Dynamik der Covid-19-Pandemie, der von Bund und Ländern kürzlich beschlossenen zusätzlichen Maßnahmen und der daraus resultierenden erheblichen wirtschaftlichen Einschränkungen und Unsicherheit ist es nicht mehr möglich, die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 aufrechtzuerhalten." Besonders negativ für die Innenstadt und den Einzelhandel werde sich auch die Absage der diesjährigen Weihnachtsmärkte auswirken, so das Unternehmen, das als Platzhirsch das traditionsreiche Kaufhaus Ludwig Beck am Rathauseck betreibt, in einer Börsenmitteilung vom Mittwoch. "Aufgrund der Ungewissheit über die weitere Entwicklung ist im Moment auch nicht zu erkennen, wann eine neue Prognose für 2020 möglich sein wird."

November, Regenwetter, Maskenpflicht und obendrein noch der erzwungene Totentanz in den gastronomischen Betrieben - die Kunden in der Innenstadt bleiben aus. "Bei den Geschäftsleuten in der Münchner Fußgängerzone hat das reingehauen", sagt Wolfgang Fischer vom Stadtmarketingverband City-Partner. Natürlich begrüßt er, dass die Geschäfte offen bleiben können in dieser schwierigen Phase. Es sei aber nicht so, dass die Leute nun zum Einkaufen in die Geschäfte strömen würden, weil sie nicht zum Essen ins Restaurant oder ins Café gehen könnten. Die zusätzlichen Verbote angesichts exorbitant hoher Corona-Zahlen hätten insgesamt zu einer merklichen Zurückhaltung bei den Kunden geführt.

Den Rückgang bei der Passantenfrequenz in der Fußgängerzone, immerhin eine der meistbesuchten in Deutschland, beziffert Fischer auf 25 bis 50 Prozent. Touristen aus dem europäischen Ausland kommen schon seit Monaten nicht mehr nach München. Zuletzt hörte man wieder vereinzelt Italienisch und Schweizerdeutsch. Selbst das ist mit der Pandemieentwicklung in den Nachbarländern verstummt. Während Heimwerkermärkte, der Lebensmittel- und besonders der Onlinehandel deutlich profitierten, liege der lokale Textil- und Schuhhandel darnieder. Dabei hat sich an den Regeln fürs Shopping nichts geändert: Eine Person je zehn Quadratmeter Verkaufsfläche darf in die Geschäfte, der Mindestabstand zu anderen Kunden und zum Verkaufspersonal beträgt eineinhalb Meter - natürlich mit Mundschutz und unter Berücksichtigung der Hygieneregeln.

Einzelne Händler in München geben bereits auf, so jüngst ein Tauchsportladen im Hackenviertel. Das große Ladensterben kann Wolfgang Fischer noch nicht erkennen in der Innenstadt, die von der bekannt hohen Kaufkraft in der Region profitiert. "Wenn allerdings die Kredite für Übergangshilfen auslaufen und Insolvenzen nach der Schonfrist durch den Gesetzgeber offengelegt werden müssen, sieht es vielleicht schon ganz anders aus." Jedenfalls bemerkt der Geschäftsführer des Stadtmarketingverbands längst, dass selbst in München "nicht mehr zehn Leute anstehen, wenn irgendwo ein Ladenlokal zur Vermietung ausgeschrieben ist".

Noch trägt die Hoffnung den Handel, dass das Weihnachtsgeschäft das Schlimmste wettmacht. Allerdings fällt das erste Adventswochenende in diesem Jahr noch in den November-Lockdown mit all den beschlossenen Beschränkungen. Und wenn dann das Wetter nicht mitspielt, vom Winter samt Kälte und Schnee nichts zu sehen ist und die Skigebiete geschlossen bleiben müssen: "Woran soll man sich dann noch klammern im Sportartikel- und Textilhandel", fragt Handelsverbandssprecher Ohlmann. Einkaufen müsse einfach Spaß machen, sonst laufe das Geschäft eben nicht. Ohlmann klingt beinahe verbittert, als er das sagt. "Kein einziger Laden in München und Oberbayern ist bislang als Corona-Hotspot aufgefallen." Die Menschen müssten sich das bei ihrem Einkaufsverhalten bewusst machen, wenn sie nicht wollten, dass der Onlinehandel weiter zweistellig wachse und die Läden vor Ort nicht mehr überleben könnten.