Zu seinem Amtsantritt verriet Clemens Baumgärtner (CSU) dem Straubinger Tagblatt, dass er tatsächlich ein paar Lederhosen im Schrank habe. „Aber ich muss gestehen, dass ich in Lederhosen keine so gute Figur abgebe. Ich bleibe bei Anzug, Krawatte und werde öfter zum Trachtenjopperl greifen“, sagte damals Baumgärtner. Er war am 1. März 2019 neuer Wirtschaftsreferent und Wiesnchef in München geworden. Der Stadtrat hatte den Wirtschaftsanwalt zum Nachfolger von Josef Schmid (CSU) bestimmt, der in den Landtag eingezogen war. Baumgärtner blieb seither nicht nur seinem Kleiderstil treu, sondern auch dem politischen Ansatz seines Vorgängers, den er fortsetzen wollte. Er werde sein Hauptaugenmerk auf die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts München richten, versprach er vor fünf Jahren. Nun, da seine Amtszeit sich dem Ende zuneigt, nutzte Baumgärtner den Jahreswirtschaftsbericht für eine Bilanz seiner fünf Jahre.

Es war eine wirtschaftlich schwierige Zeit, geprägt von der Corona-Pandemie, dem Beginn des Ukrainekriegs, der die Energiemärkte verrückt spielen ließ, und einer Rezession in Deutschland im vergangenen Jahr. Krisen, die an München nicht spurlos vorbeizogen. Und doch habe sich die Wirtschaft der Landeshauptstadt „robust und stabil“ gezeigt, sagte der Wirtschaftsreferent bei der Vorstellung seines Berichts. Das macht er vor allem an den Beschäftigtenzahlen fest: Zwischen 2019 und 2023 nahm die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Stadt um 7,1 Prozent oder 63 214 Beschäftigte auf 960 000 zu, ein neues, zuvor nie erreichtes Hoch. Die Arbeitslosenquote lag 2023 mit 4,1 Prozent allerdings etwas höher als 2019 (3,3 Prozent).

Rekordzahlen wurden auch bei der Gewerbesteuer verzeichnet, deren Einnahmen im Corona-Jahr 2020 zwar heftig einbrachen – von zuvor 2,7 auf nur noch 1,7 Milliarden Euro. In den drei folgenden Jahren erreichten sie aber stets neue Höchstwerte – 2023 waren es sogar 3,4 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Einnahmen aus der Einkommensteuer betrugen 2023 lediglich 1,4 Milliarden Euro. Auch die Prognosen für dieses Jahr sind gut. Angesichts der hohen Investitionen der Stadt dürfte die Verschuldung Münchens aber weiter steigen.

München zeige sich vor allem deshalb so widerstandsfähig, weil seine Wirtschaft so vielfältig sei, sagte Baumgärtner. Da ist als stärkstes Standbein die Industrie, die 143 000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Besonders stark ist der Automobilsektor mit BMW, der allein 92 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt. Neben dem Bewährten ist auch Neues gewachsen. So sei die Umweltwirtschaft eine Branche mit Zukunftspotenzial, die es sich zum Ziel gesetzt haben, einen Beitrag zum Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz zu leisten. In der Region München wurden hier 2022 rund 119 000 Erwerbstätige gezählt, davon 52 Prozent im Stadtgebiet. Diese Betriebe fielen durch ihren überdurchschnittlich hohen Beschäftigungszuwachs auf.

Und dann erwähnt Baumgärtner noch einen Sektor, der ihm besonders ans Herz gewachsen ist: die Digitalwirtschaft mit ihren vielen globalen Playern. Sie beschäftigt mittlerweile knapp 113 000 Menschen. Allein in den vergangenen zehn Jahren erhöhte sich die Beschäftigung in der Informations- und Kommunikationsindustrie (IKT), wie sie offiziell heißt, um 80 Prozent. Man dürfe davon ausgehen, dass die Mitarbeiterzahlen weiter steigen, sagt Baumgärtner und verweist explizit auf Apple.

Den größten Zuwachs an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten unter allen Wirtschaftszweigen verbuchte im vergangenen Jahr allerdings das Gastgewerbe mit plus 7,7 Prozent. Hotellerie und Gastronomie erholten sich deutlich von der Pandemie, aber sie haben bisher nicht das Beschäftigungsniveau von 2019 erreicht. Die zahlreichen Großveranstaltungen von der EM über Adele-Konzerte bis hin zur Wiesn dürften der Stadt 2024 jedoch mehr Touristen denn je bringen, erwartet Baumgärtner.