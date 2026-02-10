Neue Büro-Standorte soll es in München künftig nur noch geben, wenn dort zugleich auch Wohnraum entsteht. Zudem erwartet die Stadt künftig von privaten Investoren auch bezahlbare Flächen für Handwerker und produzierendes Gewerbe sowie für soziale und kulturelle Zwecke.
Wirtschaft in MünchenStadt will neue Büros an Bau von Wohnungen koppeln
Schluss mit reinen Gewerbequartieren, die abends und am Wochenende wie ausgestorben sind: Wie die Stadt München dafür sorgen will, dass künftig nur noch gemischt genutzte Areale entstehen.
Von Sebastian Krass
