Seit einigen Jahren zählt Obersendling zu jenen Stadtvierteln mit exorbitant starkem Bevölkerungswachstum. Höchste Zeit, die vielen Zugezogenen willkommen zu heißen und mit den Alteingesessenen in Kontakt zu bringen, hat sich deshalb die katholische Pfarrei St. Joachim gedacht. Die Kirchengemeinde plant, unterstützt vom städtischen Kulturreferat, dem Bezirksausschuss 19 und der Evangelischen Passionskirche, eines der größten Stadtteilfeste, die der Münchner Süden je gesehen hat.

Unter dem Motto "Wir in Obersendling" geht die Fete am Samstag, 25. Juni, von 14 bis 22 Uhr in der Constanze-Hallgarten-Straße und im Boschetsrieder Park über die Bühne(n). Der Schauplatz ist mit Bedacht gewählt, denn im Umfeld von Hallgartenstraße, Eleonore-Romberg-Straße und am Christel-Küpper-Platz sind zuletzt Hunderte Wohnungen errichtet und neu bezogen worden. Das Quartier "Am Südpark" ist indes nur ein Hotspot des dynamischen Wachstums des Stadtteils.

Die Idee einer nachbarschaftlichen Party, auf der sich soziale Organisationen, Kirchengemeinden, Kulturträger und Freizeiteinrichtungen präsentieren, datiert zurück ins Jahr 2019. Lange von Corona blockiert, haben sich zuletzt immer mehr Partner dem Projekt angeschlossen. Begegnung und Vernetzung, Information und Gespräche, Spiel und Spaß sind programmatische Vorgaben. Daneben ist Musik Trumpf; unter anderen tritt die Bigband des Thomas-Mann-Gymnasiums auf. Arabische Saxophonklänge werden zu hören, ein Kinderballett zu bestaunen sein.

Die Veranstalter wollen die kulturelle Vielfalt des Stadtteils erlebbar machen. Das signalisieren sie bereits in ihrer Einladung - gegrüßt wird in zehn Sprachen. Eine Zielgruppe hat "Wir in Obersendling" dabei besonders im Auge: die Kinder und Jugendlichen. Für sie sind Basketball und Kinderschminken, Basteln mit Müll, Eierlauf oder auch medienpädagogische Spiele im kunterbunten Unterhaltungsangebot. Der Bezirksausschuss hält eine "Kinder- und Jugendsprechstunde" ab, um die Zukunftswünsche des Nachwuchses in Erfahrung zu bringen.