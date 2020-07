Von Bernhard Blöchl

Am Ende wird es noch ein bisschen politisch in dieser sommerlichen Filmnacht, in der viel gelacht, gehupt und Popcorn verdrückt wurde; in der circa 400 Menschen gekommen waren, die meisten davon separiert in 150 Autos, um im großen Stil der Uraufführung eines Films beizuwohnen, ohne gegen die Hygieneregeln zu verstoßen. Apropos Verstöße, zurück zum Politischen: "Die Jungs und Mädels da draußen machen einen unfassbaren Job", sagt der Regisseur Alexander Schubert nach dem Abspann auf der Bühne. Schwarze Schafe gebe es überall, "wir sollten der Polizei freundlicher gegenübertreten". Spricht's und provoziert ein paar Hup-Reflexe. Schubert, den einige aus der Heute-Show kennen dürften, weiß um die Brisanz seines Themas der Stunde.

Sein Debütfilm, der zuvor über die Leinwand im Pop-up-Autokino in Freimann flimmerte, heißt "Faking Bullshit". Er handelt von einer Polizeiwache in der nordrhein-westfälischen Provinz, die geschlossen werden soll, weil schlichtweg nichts passiert. Ein paar Telefonate hier ("Nein, wir sind kein Schlüsseldienst!"), ein Kätzchen im Baum da. Sogar die Kleinstadthure sagt: "Alles supi!" Eine sympathische Nebenrolle hat Bjarne Mädel ("Der Tatortreiniger"): Der Obdachlose soll jener "Wache 23" dabei helfen, kleine Verbrechen zu inszenieren. "Wir möchten, dass du für uns was klaust, Klaus!" Damit soll die feministische Großstadtkollegin Tina (Sina Tkotsch) überzeugt werden, sich in ihrem Revisionsbericht für den Erhalt der Dienststelle auszusprechen. Wer gerade ein Déjà-vu erlebt, kennt vermutlich die schwedische Komödie "Kops" (2003). Schubert hat die preisgekrönte Produktion adaptiert und ins Hier und Jetzt nach Ahlen verlegt. Auch seine Variation mit Erkan Acar in einer der Hauptrollen ("Straftaten, wir brauchen Straftaten!") verhandelt spielerisch leicht Themen wie Rassismus und Diskriminierung, Sexismus und Polizeiklischees. Auf die Zuschauerfrage, ob der Film das Bild der Polizei verändern werde, sagte der Schauspieler und Mitproduzent Alexander von Glenck: "Ich hoffe es sehr." Den meisten dürfte aber klar sein, dass Komödien meist nur aufflackern wie die Glühwürmchen in dieser Nacht.

Eine gelungene Sache war der zweite Premierenabend des "Filmfest München Pop-up" allemal, auch wenn "Faking Bullshit" (Kinostart: 27.8.) in der zweiten Hälfte an Schwung und Esprit verlor. Es ist schön zu sehen, wie es dem Chef-Duo Diana Iljine und Christoph Gröner in kurzer Zeit gelungen ist, in der Krise Neues zu formen. Etwa, dass die Ehrengäste im Beetle eingefahren werden ("Red Car statt Red Carpet", rotes Auto statt roter Teppich). Auch Parksystem und Tonübertragung via Radiofrequenz funktionieren prima. Gut, an dem Versuch einer La Ola in den Liegestuhlreihen, begleitet von einer improvisierten Lichtsymphonie samt Hupkonzert könnte man noch arbeiten. Die La Ola? So lala. Aber es bleiben ja noch fünf Filmfestabende im Autokino zum Üben.