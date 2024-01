Winterdienst in München

Achtung, rutschig! Radfahrer und Fußgänger in der Wörthstraße Haidhausen.

Die Temperaturen bleiben frostig, der Restschnee auf den Straßen ist zu Eis geworden. Per dringlicher Anordnung darf nun wieder Salz in München gestreut werden. Warum dies so spät geschieht.