Eine kirgisische Jurte, beheizte Skigondeln oder ein Kiosk mit Holzofen: An diesen sechs Orten kann man es sich an kalten Tagen bei einem warmen Getränk gemütlich machen.

Von Ana Maria Michel

Café Gans am Wasser

Der Westpark ist nicht nur im Sommer schön. Auch im Winter kann man hier im japanischen Garten spazieren gehen und, wenn Schnee liegt, auf einem Schlitten die vielen Hügel runterdüsen. Manchmal, wenn es kalt genug ist und die Seen freigegeben sind, kann man sogar Schlittschuhlaufen. Direkt am Mollsee liegt das Café Gans am Wasser, das sich gut für eine Pause eignet. Im Sommer sitzt man an den Biertischen des Bauwagencafés, im Winter wird eine kirgisische Jurte aufgestellt. Ein Holzofen sorgt dafür, dass es darin kuschelig warm ist. Die Gäste können es sich auf Sesseln und Sofas bequem machen.

Neben der Jurte gibt es ein beheiztes Zirkuszelt mit einer Bühne, in dem Veranstaltungen wie Konzerte, Yoga oder Kasperltheater für Kinder stattfinden. Wenn die Sonne scheint, können die Gäste sie draußen auf den Bierbänken genießen. Aufwärmen kann man sich bei Glühwein, alkoholfreiem Punsch, einem frischen Tee aus Minze, Ingwer und Zitrone oder bei einer heißen Schokolade. Zum Essen gibt es verschiedene Crêpes, die in einem Foodtruck zubereitet werden, Kuchen oder Pommes. Mit zu großem Durst oder Hunger sollte man aber nicht zum Café Gans am Wasser marschieren, wenn man nicht vorher auf die Webseite geschaut hat. Dort wird immer am Morgen bekannt gegeben, ob das Café aktuell geöffnet ist.

Café Gans am Wasser, am Mollsee im Westpark, normalerweise täglich geöffnet von 10 Uhr an, am Freitag und Samstag bis 22 Uhr, an den anderen Tagen inklusive Feiertage bis 21 Uhr. Ob wirklich geöffnet ist, wird täglich auf der Internetseite bekannt gegeben.

Milchhäusl

Detailansicht öffnen (Foto: Catherina Hess)

Der Monopteros-Hügel wird zur Rodelbahn, und das Eisbachufer ist schön anzusehen ohne die Massen, die sich im Sommer hier sonnen. Menschenleer ist der Englische Garten aber auch im Winter nicht. Bei Sonnenschein sind zahlreiche Spaziergänger unterwegs. Zum Aufwärmen dient ihnen zum Beispiel das Milchhäusl.

Wenn es warm ist, bildet sich davor meist eine lange Schlange, weil die Leute für den Englischen Garten noch ein kaltes Getränk oder ein Eis am Stiel brauchen. Im Winter ist hier nicht nur weniger los. In den kalten Monaten stehen vor dem Milchhäusl auch ausrangierte Skigondeln, in denen man sitzen kann. An den Seiten stecken alte Skier, damit man die Gefährte nicht aus Versehen für Weltraumkapseln hält, die sich in die Stadt verirrt haben.

Die Gondeln sind beheizt, den Magen kann man mit einer warmen Suppe oder einem Linseneintopf mit Würstchen wärmen. Alle Gerichte werden mit ökologischen Zutaten zubereitet, wie es für das Milchhäusl typisch ist. Zum Trinken werden Glühwein, Punsch (den es auch in einer alkoholfreien Variante gibt) und Kakao angeboten. Den gibt es wiederum auch mit Alkohol.

Milchhäusl, Königinstr. 6, Telefon 089/45248430, E-Mail info@milchhaeusl.de.

Fräulein Grüneis

Detailansicht öffnen (Foto: Catherina Hess)

Wem nach einem Winterspaziergang durch den Englischen Garten noch nicht kalt genug ist, der kann danach noch bei den Surfern an der Eisbachwelle am Haus der Kunst vorbeischauen. Man muss sich gar nicht selbst mit einem Surfbrett ins eiskalte Wasser wagen, spätestens beim Anblick der vielen nassen Neoprenanzüge wird es einen automatisch frösteln. Umso wohltuender ist danach ein Besuch im Fräulein Grüneis direkt neben der Welle, wo man sich aufwärmen kann. Früher war das grün-weiße Häuschen mal eine öffentliche Toilette, danach verfiel es immer mehr - bis 2011 der Kiosk einzog.

Vor allem, wenn sich im Winter die Sonne zeigt und die Spaziergänger hier einkehren, ist viel los. Dass das Fräulein Grüneis so beliebt ist, liegt sicher auch an dem Holzofen, den das Personal gerne anmacht, wenn es jemandem zu kalt ist. Aber auch vor dem Kiosk kann man sich an einem Feuer wärmen. Für die innere Wärme sorgen die wechselnden Tagessuppen, Currys oder Schmorgerichte. Die Auswahl an warmen Getränken ist im Fräulein Grüneis groß und bietet auch für Gäste Alternativen, die im Februar so gar keine Lust mehr auf Glühwein haben. Es gibt zum Beispiel hausgemachten Ingwer-Orangentee, heißen Granatapfelsaft, Tee aus frischer Minze oder den Klassiker heiße Zitrone. Wer trotzdem lieber Glühwein möchte, bekommt auch den.

Fräulein Grüneis, Lerchenfeldstr. 1a, geöffnet Mo bis Fr von 8 Uhr an und am Wochenende von 10 Uhr an, jeweils bis es dunkel geworden ist, E-Mail kiosk@fraeulein-grueneis.de.

Alte Utting

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas)

In See stechen mitten im Winter? Das ist vielleicht keine so gute Idee, vor allem wenn es so kalt ist, dass die Seen zum Teil zufrieren. Wer trotzdem auf ein Schiff will, ist auf der Alten Utting richtig. Im Sommer wurde das ausgediente Ausflugsschiff vom Ammersee, das auf eine Eisenbahnbrücke in Sendling gezogen ist, eröffnet. Doch ein Besuch auf der Alten Utting lohnt sich nicht nur, wenn es warm ist. Im Schiff und an den Ständen drumherum bekommt man im Winter warme Getränke wie zum Beispiel Glühwein oder alkoholfreien Punsch. Zu essen gibt es Crêpes, deftige Fleischspieße oder Gua Bao, das ist eine gedämpfte taiwanesische Hefeteigtasche.

Vor allem am Wochenende halten sich die Gäste auch bei frostigen Temperaturen gerne draußen auf und wärmen sich an einer Feuerstelle, wenn es ganz besonders kalt ist. Wen es trotzdem friert, der kann sich unter Deck verziehen. Dort gibt es nicht nur Heizungen, sondern auch Kultur, etwa in Form von Konzerten oder Lesungen. Wer schon am späteren Nachmittag auf der Alten Utting ist, hat an schönen Tagen sogar die Chance, einen winterlichen Sonnenuntergang zu sehen.

Alte Utting, Lagerhausstr. 15, geöffnet Montag bis Mittwoch 16 bis 24 Uhr, Donnerstag 16 bis 1 Uhr, Freitag 16 bis 2 Uhr, Samstag 11 bis 2 Uhr, Sonntag, 11 bis 22 Uhr, Telefon: 089/707770, E-Mail: info@alte-utting.de.

Bamberger Haus

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas/SZ)

Nach einem Spaziergang durch den Park noch zum Eisstockschießen: Das geht im Bamberger Haus am Luitpoldpark. Im Winter wird aus dem regulären Biergarten ein Winterbiergarten mit seinen Eisstockbahnen, die man allerdings vorher reservieren muss. Zum Eisstockschießen gibt es warme Getränke wie Glühwein oder Punsch, und wenn man will, kann man auch Flammkuchen dazu bestellen. Wem es trotz der sportlichen Betätigung kühl wird, der kann sich auch hier an einer der Feuerstellen aufwärmen.

Im Winterbiergarten ist außerdem eine Art Almhütte für bis zu 60 Gäste aufgebaut. Die Wände sind zwar aus Holz und man sitzt gemütlich auf mit Schaffellen bedeckten Bänken, aber das Dach der Hütte besteht nur aus Schirmen. Trotzdem wird es den Gästen höchstens mal an den Füßen kalt, denn die Hütte ist beheizt - und auch das Essen, das hier serviert wird, sorgt für Wärme. Auch hierfür ist eine Reservierung nötig. Wer von dieser falschen Almhütte nichts hält, der kann nach dem Eisstockschießen auch einfach in einem der beiden Restaurants des Bamberger Hauses einkehren.

Bamberger Haus, Brunnerstraße 2, geöffnet Mittwoch bis Samstag von 17 bis 24 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 24 Uhr, Telefon: 089/322 12 82 10, E-Mail: info@bambergerhaus.de.

Kiosk 1917

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas/SZ)

Vor mehr als 100 Jahren wurde in dem Kiosk an der Tierparkbrücke in Thalkirchen schon Limonade verkauft. Seit dem Ende der Neunzigerjahre stand das Häuschen jedoch verfallen da, bis es vor zwei Jahren zu seinem Jubiläum wieder zum Leben erweckt wurde. Seit die beiden neuen Betreiber den Kiosk restauriert haben, ist hier auch im Winter an schönen Tagen, besonders am Nachmittag, viel los. Der Kiosk 1917 ist nicht nur bei Anwohnern beliebt. Nach einem Spaziergang entlang der Isar oder einem Besuch im Tierpark Hellabrunn kann man es sich hier gemütlich machen und sich aufwärmen.

Zu trinken gibt es natürlich Kaffee und Tee, aber auch Glühwein, Kinderpunsch oder heißen Apfelsaft mit Zimt. Auch Lumumba wird im Winter angeboten, das ist ein warmer Kakao mit einem Schuss Rum. Zu essen gibt es unter anderem jeden Tag eine andere Suppe, Focaccia, Weißwürste mit Brezen oder Wiener in der Semmel. Der Kiosk 1917 eignet sich aber nicht nur fürs spontane Aufwärmen nach einem Spaziergang. Man kann ihn im Winter auch für private Feiern mieten und hat ihn dann für sich alleine, Spezialwünsche inklusive.

Kiosk 1917, Tierparkstraße 2, geöffnet Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Telefon 089/71 93 02 00.