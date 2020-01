Winter in München

Hartnäckig hält sich der Glaube, Eskimos würden mehr als 100 Wörter für Schnee kennen. Tatsächlich aber sind Eskimosprachen polysynthetisch, was bedeutet, dass eine Kombination wie "Schnee, der seit fünf Minuten aus der dicken Wolke da oben fällt" in ein Wort zusammengezogen wird, womit sehr, sehr viele Wortkombinationen für Schnee möglich sind. Tatsächlich gibt es im Deutschen selbst eine Reihe verschiedener Wörter für Schnee. Man denke allein an Pulverschnee oder Pappschnee.

Die Begeisterung über den Neuschnee, der gerade das zweite Mal in diesem Winter auf München herab gerieselt ist, lässt sich an der Zahl der Facebook- und Instagramposts bemessen ("winter is coming!"), die einem morgens zum Handy greifenden Langschläfer noch vor dem Blick aus dem Fenster verraten, dass es draußen weiß gepudert ist.

Typisch für den ersten Schnee ist, dass er sich in der Innenstadt innerhalb weniger Stunden in sogenannten Dachschnee verwandelt, also nurmehr oben auf den Häusern auszumachen ist. Dachschnee ist keine anerkannte Schneeklassifizierung, aber immerhin ist die deutsche Sprache berüchtigt für ihre Wortschöpfungen à la Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung.

Dagegen ist Dachschnee nun wirklich harmlos. Der Spaziergang durch die Innenstadt wird besonders romantisch, wenn bei einer Verschnaufpause kleine Flocken im Glühwein schmelzen; Glühweinschmelzschnee, was die Eskimos sicher poetischer ausdrücken würden. Zu Weihnachten gibt es die Sonderform Fehlschnee, die sich dadurch auszeichnet, dass der Schnee nicht vorhanden ist, diese Abwesenheit aber ausführlich diskutiert wird.

Wirklich viele Wörter für Schnee kennt im Übrigen das Isländische. Die vielleicht idyllischste Variante des Schneefalls, viele große Flocken, heißt dort zum Beispiel "hundslappadrífa", was wiederum wie eine bairische Beleidigung klingt. Hier würde man eher den allseits verhassten Altschnee so nennen, der sich noch um Ostern herum als hundeurinfarbener Dreck an Bordsteine klammert. In Zeiten des Neuschnees aber ist der noch unendlich viele Schneewortneuschöpfungen weg.