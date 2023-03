Die meisten Fahrradfahrer in München sind unzufrieden mit dem Winterdienst in der Stadt. Das ergab eine Umfrage des ADFC. Die zuständige Baureferentin verspricht nun Besserung.

Von Julian Meier

Der vergangene Winter hat Radfahrer mal wieder vor besondere Herausforderungen gestellt: Zwar gab es nur wenig Schnee in München, dafür aber Eisregen. Umso wichtiger ist ein zuverlässiger Winterdienst. Wie zuverlässig dieser im zurückliegenden Winter wirklich war, das hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) nun in einer Umfrage unter Radfahrern erhoben. Das Ergebnis: "Die große Mehrheit war nicht zufrieden", stellte der ADFC-Vorsitzende Andreas Schön bei der Präsentation der Ergebnisse fest. "Das kann man, glaube ich, eindeutig sagen."

812 Radfahrerinnen und Radfahrer haben vom 26. Januar bis zum 15. Februar an der Umfrage teilgenommen. Die Ergebnisse seien nicht repräsentativ, sondern lediglich ein "Stimmungsbild", betonte Schön. Dass sich im Vergleich zum Vorjahr etwas verbessert habe, fanden nur rund zehn Prozent der Befragten. Fast die Hälfte gab an, dass bei Neuschnee erst einen Tag später oder gar nicht geräumt wurde. War der Radweg zu rutschig, wich ein Großteil auf die Straße aus - was aber auch problematisch war, weil eine Mehrheit der befragten Radler das Verhalten der Autofahrer als rücksichtslos empfand. Vor allem ein zu geringer Seitenabstand wurde beklagt, aber auch zu dichtes Auffahren.

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Die Stadt hat offenbar Nachholbedarf, wenn es darum geht, die Bürger über den Winterdienst zu informieren. Nur drei Prozent der Befragten gaben an, dass sie die speziellen Winterrouten - Strecken, die innerhalb von zwei Stunden geräumt werden - kennen und auch nutzen. Das Winter-Telefon der Stadt kannte ebenfalls kaum jemand. "Ich glaube, da kann man kommunikativ noch etwas tun", erklärte Schön.

Die zuständige Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer wollte diese Kritik gar nicht erst bestreiten. Sie sei selbst erschrocken darüber, wie wenige der Befragten die Winterrouten kennen. "Das müssen wir besser kommunizieren. Da haben wir noch ganz schön was vor uns", sagte sie. Die Informationen über Winterrouten sollen demnächst als Online-Angebot verfügbar sein. Auch über eine entsprechende Beschilderung an Radwegen werde nachgedacht.

Zusammen mit dem ADFC will das Baureferat nun ein Gesamtkonzept für den Winterdienst auf Radwegen erarbeiten. Es gehe darum, allen Radfahrern eine sichere und unfallfreie Fahrt bei jedem Wetter zu ermöglichen. Dabei müssten sie aber auch bereit sein, Umwege zu fahren, betonte Ehbauer. "Autofahrer fahren im Winter auch teilweise anders, wenn die Nebenstraße nicht frei ist. Das ist ein Geben und Nehmen."