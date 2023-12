Weihnachtsmärkte in München

Minusgrade, Eisregen, Schneechaos - nichts kann die Münchner davon abhalten, draußen ein kühles Getränk zu genießen. Sogar an manchem Stand auf dem Christkindlmarkt ist der Glühwein nicht mehr Maß aller Dinge.

Kolumne von Andreas Schubert

Detailansicht öffnen Glühwein ist manchmal nur die zweitbeste Getränkewahl auf dem Weihnachtsmarkt. (Foto: Robert Haas)

Jetzt schneit es also, es wird glatt auf den Straßen und - aufgepasst - kalt. Während die Menschen andernorts gut vorbereitet sind, Türen und Fenster mit Styroporplatten verrammeln und den Ofen befeuern, dass die Kacheln nur so glühen, frieren den Leuten im Eiscafé ums Eck wie jedes Jahr völlig überraschend die Finger am Spritz-Glas fest.