Seit 2014 laufen Menschen weltweit für die, die genau das nicht mehr können: laufen. Zehn Jahre nachdem der zweifache Motocross-Weltmeister Heinz Kinigadner und Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz die gemeinnützige Wings-for-Life-Stiftung gegründet hatten, deren Ziel ist, eine Heilung für Rückenmarksverletzungen und Querschnittlähmungen zu finden, entstand die Idee eines Spendenlaufes. 2025 machten mehr als 310 000 Läufer und Rollstuhlfahrer in 170 Ländern mit. Schnellste Frau dabei: die Düsseldorferin Esther Pfeiffer. Mit ihrem Mann Hendrik geht sie auch am Sonntag um 13 Uhr im Olympiapark wieder an den Start. Die beiden werden so lange laufen, bis sie vom sogenannten Catcher Car eingeholt werden. Die ersten acht Kilometer geht es erstmal durch den Olympiapark, dann Richtung Nord-Osten über Moosach und Ludwigsfeld raus aus der Stadt.
Spendenlauf in München„Wings for Life World Run“: Was sich zwei Profi-Läufer vorgenommen haben
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Weltweit gehen am Sonntag Sportler beim „Wings for Life Run“ an den Start, Hendrik und Esther Pfeiffer sind in München dabei. Über das perfekte Marathon-Alter, die richtigen Kohlehydrate und die Gefahr von Carbon-Schuhen.
Interview von Thomas Becker
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