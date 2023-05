Dass andere zuweilen die Ellenbogen ausfahren, kennt man. Dass sie es für einen guten Zweck tun, eher nicht. Im Olympiapark konnte man am Sonntag genau das beobachten: Mehrere Tausend Menschen, die sich kurz nach Mittag gleichzeitig im Takt verrenken. Doch das war nur die Aufwärmübung. Kurz darauf startete ein besonderes Sportereignis: "Wings for Life", ein Benefizlauf, bei dem Profis, Hobbyläufer und Rollstuhlfahrer weltweit zur selben Zeit an den Start gehen, manche kostümiert. "Laufen für alle, die es selbst nicht können", lautet das Motto, unter dem jedes Jahr Spenden für die Rückenmarksforschung gesammelt werden, selbst die Startgebühren dienen nur einem Ziel: zu helfen, Querschnittslähmungen zu heilen. Auf allen Kontinenten, Antartika ausgenommen, kamen so seit 2014 mehr als 38 Millionen Euro zusammen. Die Münchner Route führte an diesem Sonntag nach Allach und von dort noch durch die Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck. Das Rennen war für die Teilnehmer beendet, sobald sie vom "Catcher Car" eingeholt wurden. Das lässt allen eine halbe Stunde Vorsprung und startet in gemächlichem Tempo - aber irgendwann zieht es eben auch am Schnellsten vorbei.