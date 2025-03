Von Bernd Kastner und Sebastian Krass

Auf Münchner Stadtgebiet könnten sich in einigen Jahren weitere Windräder drehen. Derzeit gibt es nur zwei solche Anlagen, sie stehen im Norden an der Autobahn A 9, auf dem Müllberg und der benachbarten Deponie. Geht es nach dem Stadtrat, sind zwei weitere Gebiete in der Stadt für Windräder geeignet: im Nordosten an der Grenze zu Aschheim und auf einer winzigen Fläche südlich von Freiham ganz im Westen der Stadt. Hinzu kommen mehrere Gebiete jenseits der Grenzen Münchens, die der Stadt gehören.