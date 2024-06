Von Bernd Kastner, Sebastian Krass

Bisher stehen in München nur zwei Windräder, ganz im Norden, auf dem Fröttmaninger Müllberg und der benachbarten Deponie. In einigen Jahren könnten sich auf Münchner Gebiet oder direkt hinter der Stadtgrenze einige weitere Windräder drehen. Das Planungsreferat hat dafür vier potenzielle Standorte im Auge, jeweils am Rand der Stadt, verteilt auf alle Himmelsrichtungen: Im Westen in Freiham; im Norden am Würmkanal; im Nordosten an der Grenze zu Aschheim; im Süden im Forst Kasten, der der Münchner Heiliggeistspital-Stiftung gehört. Windräder werden sich dort aber, falls überhaupt, frühestens Anfang des kommenden Jahrzehnts drehen.