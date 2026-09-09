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Forstenrieder ParkFarbanschlag auf Windkraft-Baustelle

Die Bauarbeiten im Windpark gehen voran, wie im August 2026 zu sehen war. Doch nun wurden Bauteile durch Farbe beschädigt, müssen gereinigt oder sogar ausgetauscht werden.
Die Bauarbeiten im Windpark gehen voran, wie im August 2026 zu sehen war. Doch nun wurden Bauteile durch Farbe beschädigt, müssen gereinigt oder sogar ausgetauscht werden.
Foto: Annette Jäger

Unbekannte besprühen eine Vielzahl von Bauteilen mit Sprüchen, die Windkraft kritisieren. Die Betonteile müssen teilweise komplett ersetzt werden. Der Sachschaden ist hoch.

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Auf eine Windrad-Baustelle im Forstenrieder Park ist am Wochenende ein Farbanschlag verübt worden. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, drangen unbekannte Täter in das Areal ein und besprühten eine Vielzahl von Beton-Bauteilen, die für Fundament und Mast des Windrads vorgesehen waren.

Die Täter schrieben laut Polizeibericht Windkraft-kritische Sprüche auf die Teile, wie etwa „Windkraftmafia stoppen“. Der Sachschaden bewegt sich im sechsstelligen Bereich – die Säuberung der Teile ist sehr aufwendig, zum Teil müssen sie auch komplett ersetzt werden. Im Forstenrieder Park sollen insgesamt sechs Windräder entstehen – als Projekt der Gemeinden Baierbrunn, Neuried, Pullach, Schäftlarn und zweier Energieversorger. Die Bürger können sich finanziell an dem Projekt beteiligen.

Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund hinter dem Farbanschlag. Deshalb hat das Kommissariat 43 die Ermittlungen übernommen, zuständig für „Politische Kriminalität links“.

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