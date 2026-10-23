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Willy-Brandt-Gesamtschule und FOS-Nord„Eines der teuersten Schulgebäude, die wir in München je gebaut haben“

Lesezeit: 3 Min.

Neue Heimat für insgesamt 1700 Schüler: der Campus an der Freudstraße.
Neue Heimat für insgesamt 1700 Schüler: der Campus an der Freudstraße.
Foto: Stephan Rumpf

Im Norden der Stadt beheimatet ein neuer Komplex fast 1700 Schülerinnen und Schüler. Bei der Einweihung mit Oberbürgermeister Krause überbieten sich die Verantwortlichen mit Superlativen.

Von Patrik Stäbler

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Das neue Schulhaus im Münchner Norden trägt die Handschrift des Bundeskanzlers – und das im Wortsinn. Denn über dem Haupteingang prangt eine Skulptur des österreichischen Künstlers Markus Wilfing, die in weißer Leuchtschrift die Signatur von Willy Brandt darstellt. Der Kanzler der Jahre 1969 bis 1974 ist der Namensgeber von Münchens einziger Gesamtschule, die an der Freudstraße im Stadtteil Harthof jenen Neubau bezogen hat – zusammen mit der Städtischen Fachoberschule für Sozialwesen und Gesundheit, der FOS-Nord.

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