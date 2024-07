Die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars Musik am Münchner Wilhelmsgymnasium stemmen ein ganz besonderes Projekt und hoffen auf großzügige Spenden für ihr Benefizkonzert am 25. Juli, 19 Uhr im Konzertsaal der Allerheiligen-Hofkirche. Zu hören sind Werke von Haydn, Mozart und Bartók. Die Musiker stammen überwiegend aus der Schulfamilie des Wilhelmsgymnasiums; Schüler und Ehemalige, (ehemalige) Lehrer, Eltern. Die Einnahmen des Abends kommen der Partnerschule des Gymnasiums in Bulgarien zugute, sie nimmt Kinder auf, die großes Potenzial zeigen, deren mittellose Eltern sich Bildung nicht leisten können. Der Eintritt ist kostenlos, aus organisatorischen Gründen ist aber eine Anmeldung über einen QR-Code nötig. Den findet man auf der Website der Schule unter https://www.wilhelmsgymnasium.de/.