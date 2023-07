Von Anna Weiß

DER TAG IN MÜNCHEN

Münchens bekanntestes Wildschwein ist repariert Nach einem Unfall muss das Maskottchen des Jagd- und Fischereimuseums in die Kunstgießerei. Das Schwierigste dabei: die Patina des Keilers wiederherzustellen. (SZ Plus)

Alfons Schuhbeck hat Millionenschulden, nicht nur beim Fiskus Der Gastronom, der auch die Fußballer des FC Bayern München versorgte, steht mit 74 Jahren vor einem Trümmerhaufen. Fast 30 Gläubiger wollen Geld von ihm. Und die Haft wegen Steuerhinterziehung dürfte bald fällig sein. (SZ Plus)

#JulietToo Der Julia-Capulet-Statue am Münchner Marienplatz wird oft an die Brust gefasst - das soll Glück in der Liebe bringen. Eine Kunstinstallation will jetzt vorführen, wie sehr das aus der Zeit gefallen ist. (SZ Plus)

60 000 Besucher beim "Rolling Loud Germany" erwartet Die größte Hip-Hop-Festival-Serie der Welt macht erstmals in Deutschland Halt. Wo man erfährt, welche Acts wann und wo auf dem Messegelände in Riem zu sehen sind, und was sonst noch wichtig ist.

Das Rathaus soll ein offenes Haus bleiben Trotz einer Störung bei der jüngsten Vollversammlung werden die Sicherheitsmaßnahmen nur dezent verstärkt. Andere Städte gehen da weiter. (SZ Plus)

Oktoberfest: Stadt will kostenloses Trinkwasser auf der Wiesn anbieten

Polizei: Münchens Brennpunkte der Jugendgewalt

Mieterschutz: Stadt muss Verkauf von 726 Wohnungen zusehen (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg