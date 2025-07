Lukas Adebahr arbeitet seit 2020 im Restaurant „1804 Hirschau“ mitten im Englischen Garten. In diesem Jahr hat er sich nun den „Oscar“ der Gastronomie erkocht – mit seinem „Farm-to-Table“-Konzept. Was es damit auf sich hat, und welche Rolle dabei Löwenbräu-Festwirte spielen.

Von Astrid Becker, München

Taglilien und Dahlien. Wunderschön blühen sie gerade. Die einen am Zaun, die anderen im Beet. Lukas Adebahr hält beide Blumen für essenziell. Nicht, um sie in eine hochstielige Vase zu stellen oder sie zum Strauß zu binden. Nein, für ihn gehören sie auf den Teller. Wie alles, was in seiner grünen Oase mitten im Englischen Garten wächst: Kräuter, Gemüse, Obst.