Von Franz Kotteder

Peter Reichert, Wirt vom Seehof in Herrsching, wird neuer Wiesnwirt für das Bräurosl-Zelt und übernimmt auch das Traditionslokal Donisl am Münchner Marienplatz. Nach Informationen der SZ will die Brauerei Hacker-Pschorr die neue Personalie noch an diesem Mittwoch bekannt geben.

Reichert hatte bisher schon auf der Oide Wiesn das kleine Volkssängerzelt, das unter der künstlerischen Leitung von Jürgen Kirner (Couplet AG) viel Volksmusik und Kabarett präsentierte. Reichert ist selbst auch begeisterter Volksmusikant und spielt Trompete. "Kann gut sein, dass in der Bräurosl nach 'Highway To Hell' künftig dann das 'Rehragout' gespielt wird", sagte er zur SZ.

Im Donisl will er sich an sein Konzept des Volkssängerzelts anlehnen, im ersten Stock des Traditionswirtshauses soll es eine Wein- und Gin-Bar geben. Den Seehof in Herrsching wird seine Frau Gerda weiterführen.