DER TAG IN MÜNCHEN
Gericht entscheidet: Aufbau der Wiesnzelte darf beginnen Der Wirt Alexander Egger fordert eine europaweite Ausschreibung der Festzelte beim Oktoberfest. Eine Entscheidung in dieser Sache steht noch aus. Der Aufbau darf nun trotzdem starten, die Wiesn ist gesichert – zumindest für dieses Jahr.
Warum selbst dem reichen München das Geld ausgeht Corona, Energiekrise, immer mehr Aufgaben vom Bund: Seit 2019 sind Münchens Schulden von 630 Millionen auf siebeneinhalb Milliarden Euro gestiegen. Weil die Lage so dramatisch ist, gehen die Politiker jetzt demonstrieren. (SZ Plus)
Überfall auf Luxus-Juwelier: Polizei prüft Zusammenhang mit ähnlichen Taten Zwei Männer überfallen einen Juwelier in der Innenstadt und erbeuten Uhren im Wert von 300 000 Euro. Den „Modus operandi“ kennen die Ermittler bereits von zwei Überfällen an anderen Orten.
Neubau statt Galeria – mehr Wohnungen, weniger Kaufhaus Der Eigentümer plant anstelle des Kaufhauskomplexes Büros, ein Hotel, Einzelhandel und 78 Mietwohnungen. Ob Galeria am Standort bleibt, ist offen. (SZ Plus)
Nordröhre des Luise-Kiesselbach-Tunnels wird einen Monat gesperrt Die Sanierung des Luise-Kiesselbach-Tunnels trifft eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt. Trotz Ausweichrouten warnt das Mobilitätsreferat vor Staus im gesamten Umfeld.
Die Foo Fighters rocken die Allianz Arena Dave Grohl und seine Band spielen ihr erstes von zwei Deutschland-Konzerten der „Take Cover“-Europatour in München. Und sie beweisen, dass ihre Rock-‚n‘-Roll-Maschine auch nach 30 Jahren noch reibungslos läuft. (SZ Plus)
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