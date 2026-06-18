Wie das Gericht über den Aufbau der Wiesnzelte entschieden hat, warum München das Geld ausgeht, welchen Zusammenhang der Überfall auf einen Luxus-Juwelier mit ähnlichen Taten hat und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Gericht entscheidet: Aufbau der Wiesnzelte darf beginnen Der Wirt Alexander Egger fordert eine europaweite Ausschreibung der Festzelte beim Oktoberfest. Eine Entscheidung in dieser Sache steht noch aus. Der Aufbau darf nun trotzdem starten, die Wiesn ist gesichert – zumindest für dieses Jahr.

Warum selbst dem reichen München das Geld ausgeht Corona, Energiekrise, immer mehr Aufgaben vom Bund: Seit 2019 sind Münchens Schulden von 630 Millionen auf siebeneinhalb Milliarden Euro gestiegen. Weil die Lage so dramatisch ist, gehen die Politiker jetzt demonstrieren. (SZ Plus)

Überfall auf Luxus-Juwelier: Polizei prüft Zusammenhang mit ähnlichen Taten Zwei Männer überfallen einen Juwelier in der Innenstadt und erbeuten Uhren im Wert von 300 000 Euro. Den „Modus operandi“ kennen die Ermittler bereits von zwei Überfällen an anderen Orten.

Neubau statt Galeria – mehr Wohnungen, weniger Kaufhaus Der Eigentümer plant anstelle des Kaufhauskomplexes Büros, ein Hotel, Einzelhandel und 78 Mietwohnungen. Ob Galeria am Standort bleibt, ist offen. (SZ Plus)

Nordröhre des Luise-Kiesselbach-Tunnels wird einen Monat gesperrt Die Sanierung des Luise-Kiesselbach-Tunnels trifft eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt. Trotz Ausweichrouten warnt das Mobilitätsreferat vor Staus im gesamten Umfeld.

Die Foo Fighters rocken die Allianz Arena Dave Grohl und seine Band spielen ihr erstes von zwei Deutschland-Konzerten der „Take Cover“-Europatour in München. Und sie beweisen, dass ihre Rock-‚n‘-Roll-Maschine auch nach 30 Jahren noch reibungslos läuft. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Offizieller Start der Sanierung: Was das Münchner Stadtmuseum künftig bieten soll

Sankt Johannes in Haidhausen: Polizei nimmt nach Brand in Kirche Verdächtigen fest

Stadtratsbeschluss: München führt Registrierungspflicht für Ferienwohnungen ein

Münchner Norden: Föhringer Ring wird komplett gesperrt

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

SZ-Podcast „Hey München“ : Rekorde auf dem Münchner Immobilienmarkt Außerdem geht es im Podcast um die Konzerte, die in diesem Sommer in der Allianz-Arena stattfinden. Von Anna-Maria Salmen ...

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Kolumne Typisch deutsch : Darf’s sonst noch etwas sein? Die Bäckerei war schon immer mehr als nur ein Ort, an dem Brot verkauft wird. Sie erzählt viel über die Geschichte eines Stadtviertels, dessen Bewohner – und deren Gemüt. SZ Plus Kolumne von Lillian Ikulumet ...

UV-Belastung : Wie man sich am besten vor zu viel Sonne schützt Daniela Hartmann, Chefärztin der Dermatologie der München Klinik, räumt mit Mythen auf und gibt Tipps zum richtigen Verhalten bei großer Hitze mit entsprechend intensiver UV-Strahlung. Von Nicole Graner ...

UNSER KULTURTIPP

Münchner Projekt „Spiel mich!“ : Künstler gestalten Klaviere für eine bunte Stadt Überall in München sind kunstvoll gestaltete Klaviere aufgetaucht, und ein schillernder Oktopus. Was hat es damit auf sich? Ein Besuch in einem Hinterhof-Atelier. Von Jasper Eckhof ...

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