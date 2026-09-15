DER TAG IN MÜNCHEN
Zwei Großereignisse kommen nach München – und dann Olympia? Die Stadt bekommt den Zuschlag für die Leichtathletik-WM 2031 und das Champions-League-Finale 2028. Die Politik verspricht sich davon Rückenwind für die Entscheidung über den deutschen Kandidaten für Olympische Sommerspiele. (SZ Plus)
Weihenstephaner schenkt jetzt am Platzl aus In der Altstadt, wo Alfons Schuhbeck einst seine Südtiroler Stuben betrieb, hat die Staatsbrauerei aus Freising ihr erstes Wirtshaus in München eröffnet. Auf der Speisekarte steht bayerische Küche mit asiatischen Einflüssen.
Sperrungen auf Münchner S-Bahn-Stammstrecke dauern bis in den Berufsverkehr Wegen eines Kurzschlusses kommt es seit Dienstagmorgen zu massiven Ausfällen, zwei Züge wurden evakuiert. Pendler müssen noch immer auf Ersatzverkehr ausweichen. Verkehrsminister Bernreiter übt scharfe Kritik an der Bahn.
Landshuter-Allee-Tunnel wird drei Jahre lang umfassend saniert Die Sicherheitsausstattung ist marode, schwere Fahrzeuge dürfen die Strecke schon länger nicht mehr passieren. Worauf sich Autofahrer nun einstellen müssen.
Tierpark Hellabrunn erhöht Eintrittspreise drastisch In zwei Schritten passt der Zoo die Preise für seine Tickets an, vorrangig wegen gestiegener Betriebskosten. Am stärksten verteuern sich die ermäßigten Tageskarten.
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