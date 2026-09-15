Welche Sport-Großereignisse nach München kommen, was das neue Wirtshaus„ Weihenstephaner am Platzl“ anders macht, um wie viel die Ticketpreise im Tierpark Hellabrunn erhöht werden und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Zwei Großereignisse kommen nach München – und dann Olympia? Die Stadt bekommt den Zuschlag für die Leichtathletik-WM 2031 und das Champions-League-Finale 2028. Die Politik verspricht sich davon Rückenwind für die Entscheidung über den deutschen Kandidaten für Olympische Sommerspiele. (SZ Plus)

Weihenstephaner schenkt jetzt am Platzl aus In der Altstadt, wo Alfons Schuhbeck einst seine Südtiroler Stuben betrieb, hat die Staatsbrauerei aus Freising ihr erstes Wirtshaus in München eröffnet. Auf der Speisekarte steht bayerische Küche mit asiatischen Einflüssen.

Sperrungen auf Münchner S-Bahn-Stammstrecke dauern bis in den Berufsverkehr Wegen eines Kurzschlusses kommt es seit Dienstagmorgen zu massiven Ausfällen, zwei Züge wurden evakuiert. Pendler müssen noch immer auf Ersatzverkehr ausweichen. Verkehrsminister Bernreiter übt scharfe Kritik an der Bahn.

Landshuter-Allee-Tunnel wird drei Jahre lang umfassend saniert Die Sicherheitsausstattung ist marode, schwere Fahrzeuge dürfen die Strecke schon länger nicht mehr passieren. Worauf sich Autofahrer nun einstellen müssen.

Tierpark Hellabrunn erhöht Eintrittspreise drastisch In zwei Schritten passt der Zoo die Preise für seine Tickets an, vorrangig wegen gestiegener Betriebskosten. Am stärksten verteuern sich die ermäßigten Tageskarten.

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MÜNCHEN ERLESEN

Bayerische Tracht : Sie hat mehr als 130 Dirndl im Schrank Herzerl-Rüschen, Frosch-Goscherln, Schnürl-Stepp: Nur Dirndl mit Besonderheiten findet man im Kleiderschrank von Michaela. Wieso ihr kleine Details an den Gewändern wichtig sind und wie es überhaupt kam, dass sie so viele Exemplare besitzt. SZ Plus Von Thomas Becker ...

Gen Z und Familie : „Sie haben mein Leben zerstört“ – warum junge Menschen mit den Eltern brechen Für Toni, Anastasia und Kim war Familie lange kein sicherer Ort. Sie erzählen, warum sie den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben, wie sie mit Schuldgefühlen und Verlust umgehen – und wo sie heute Halt finden. SZ Plus Von Merle Sophie Rickers ...

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Wirtschaft : Münchens besondere Marktkultur In seinem Buch „Münchner Märkte“ zeichnet Autor Martin Arz nicht nur die Geschichte von Viktualienmarkt und Auer Dult nach. Er widmet sich auch Märkten, die man nicht wiederhaben will. Von Sabine Buchwald ...

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