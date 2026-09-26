Das ist doch mal ein authentisches Wiesnbild. Hier ist die Mass schon fast ausgetrunken, ehe der erste Boulevard-Fotograf zur Tat schreiten kann. Die Herren, die sich im Augustinerzelt treffen am Freitag, sind der Münchner Mode-Macher Max Dietl und rechts daneben Franz Georg Strauß, der das Label „Sohn von“ nicht mehr loswerden wird. In dem Fall Sohn von Franz Josef Strauß, dem berühmtesten bayerischen Ministerpräsidenten, der dieses Label auch nicht mehr loswerden wird, egal, was Markus Söder noch unternimmt. Strauß, also der Sohn, und Dietl besuchen traditionell den Empfang von Wolfgang Pförringer im Augustinerzelt. Das ist ein Treffen, das noch ganz ohne gebrandete Luftballons oder Silberkrügchen auskommt.

Tom Kaulitz und Heidi Klum

Foto: Andy Knoth/Agency People Image

Heidi Klum kommt nie ohne Accessoires, in diesem Fall sind das: Ehemann Tom, der wiederum mit den naheliegenden Wäscheklammern namens „Heidi“ und „Tom“. Zudem mit Sonnenbrille, die gegen Blitzlicht und in die Augen fliegende Seifenblasen schützt, falls die aus der elektrischen Seifenblasenpusteblume mal in die falsche Richtung schweben. Was aber bei Klums perfekt choreografierten Auftritten nahezu ausgeschlossen ist. Wichtig ist auch noch das Accessoire, das Effizienz und Professionalität anzeigt: der kleine Krug in ihrer rechten Hand. Man darf auf der Wiesn natürlich keinen Schritt machen, ohne ein Getränk griffbereit zu haben, mutmaßlich eine Tequila-Mischung, die Klums sind am Freitag auf der Kaa-Dos-Tequila-Wiesn. Nicht, dass der Traum vom angenehmen und entspannten Wiesnabend ohne regelmäßige Flüssigkeitszufuhr einfach zerplatzt.

Bill Kaulitz

Foto: Andy Knoth/Agency People Image

Der Reflex, jemanden an die Hand zu nehmen, wenn man gleich auf etwa 80 Meter Höhe hochgefahren wird, um dann im freien Fall runterzusausen, ist nachvollziehbar. Insofern macht Bill Kaulitz, Tokio-Hotel-Sänger und Bruder von Heidi Klums Begleitung Tom, nichts anderes als normale Wiesnbesucher auch. Mit dem Unterschied, dass ihn zum einen immer Kameras begleiten und die in den vergangenen Jahren immer mal wieder Bilder geschossen haben, bei denen Kaulitz die Hand von jemandem hält, auch wenn er sich horizontal bewegt. Da fragt sich der Boulevard natürlich hoffnungsvoll: Ist das etwa eine neue Liaison des Sängers? Vielleicht bringt die zweite Wiesnwoche da ja Klarheit.

Nadja Auermann

Foto: Andy Knoth/Agency People Image

Bei Menschen, deren Beruf es ist, Kleidung zu repräsentieren, muss man ja immer ganz besonders auf die Kleidung achten. Nadja Auermann, zu Zeiten Topmodel, als auch Heidi Klum es selbst noch war und bevor sie daraus eine Fernseh-Show schuf, trägt etwas um den Hals, das entfernt an Siegerkränze bei Ochsenrennen erinnert. Insgesamt vermittelt Auermann durch den schwarzen Look einen elegant distanzierten Eindruck, was auf diesem überdrehten Volksfest, auf dem auch Menschen mit Seifenblasenblumen herumlaufen, immer sehr gut wirkt. Außerdem kann man sich in diesem Outfit auf der Rückreise nach der Feier gleich ganz entspannt ausruhen, denn der Kranz ist ebenfalls nutzbar als Nackenrolle.

Dominik und Wolfgang Pförringer mit Heino Ferch

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Für Schauspieler Heino Ferch (Mitte) ist es nicht der erste Besuch des Volksfests dieses Jahr, aber der erste in einem richtigen Zelt. Denn das Augustinerzelt ist eben doch mehr Zelt als Almhütte wie bei Käfer. Und wenn Wolfgang Pförringer (rechts) einlädt, dann kommen die Männer. Der Orthopäde ist in München medizinisch ebenso etabliert wie gesellschaftlich, seine jährliche Einladung zum „Symposicum Bavaricum“, einem bayerischen Politik-Kabarett-Ereignis im Augustinerkeller, ist genauso gut besucht wie ein Wiesnzelt, also ein richtiges, an einem Freitagabend. Und wie jeder gute Netzwerker gibt Pförringer seine Expertise und seine Kontakte weiter an Sohn Dominik, der selbstverständlich schon lange ebenfalls Orthopäde und noch nicht ganz so lange ebenfalls bestens vernetzt ist in der Stadt.

Jürgen Schrempp und Fred Langhammer

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Pförringer ist schon so lange im Männerfreundschafts-Business, dass manche seiner Gäste inklusive ihm selbst bereits die 80 passiert haben. Jürgen Schrempp zum Beispiel (links neben ihm Fred Langhammer, früher Kosmetik-Manager), der als kompromissloser Daimler-Benz Vorstandsvorsitzender zu den goldenen Automobilzeiten in die wirtschaftlichen Geschichtsbücher eingegangen ist. Damals, als man sich über E-Mobilität noch keine Gedanken gemacht hat, es aber vielleicht hätte tun sollen.