Ob ein Oktoberfest-Besuch riskant ist, was München fehlt um Olympia-fit zu sein, wie die Halbzeitbilanz des Wiesn-Safe Space ausfällt und mehr.

OKTOBERFEST

„Die Wiesn ist meistens magisch“ – „Für mich ist sie ein gefährlicher Ort“ Die einen sagen: Wahnsinn. Die anderen: Abgrund. Über das Oktoberfest kann man vortrefflich streiten. Gibt es überhaupt noch Tradition? Wo entfaltet die Wiesn ihren Zauber? Oder ist ein Besuch sogar riskant? Ein Streitgespräch im Festzelt. (SZ Plus)

Der vielleicht billigste Schlafplatz während der Wiesn – und was man dort erlebt Auf dem „Wiesn Camp“ im Münchner Osten kann man schon für 25 Euro schlafen. Dort ist es saukalt, dunkel und riecht nach Pferd. Trotzdem zieht es hier Gäste aus aller Welt hin – und sie schwärmen nicht nur vom Preis. (SZ Plus)

Mehr Hilfesuchende nach Gewalterfahrungen auf der Wiesn An das Team des Safe Space kann sich jeder wenden, der Unterstützung benötigt. Den Mitarbeiterinnen der Aktion „Sichere Wiesn“ bereitet besonders die Zahl der Übergriffe Sorgen.

So schaffen Sie den Toboggan Wer den Toboggan hinunterrutschen will, muss erst einmal über das legendäre Förderband hochkommen. Die Fahrt gelingt jedoch nur den wenigsten auf Anhieb.

Harald Glööckler erscheint als Wiesn-Göttin – und Günther Jauch als Wiesn-Zivilist Deutschlands wohl beliebtester Quizmaster positioniert sich zum Thema Tracht, Harald Glööckler hat das längst hinter sich und wird kreativ – und über die Theresienwiese weht ein Hauch von altem Adel.

Hinter den Kulissen des Flohzirkus Die Kunst des Flohzirkus ist eine aussterbende. Die Bürokratie, die Skepsis gegenüber Tierattraktionen. Warum die Betreiber des „Floh-Circus“ auf der Wiesn trotzdem weitermachen – und Tochter Franzi bereits anlernen. (SZ Plus)

DER TAG IN MÜNCHEN

So Olympia-fit ist München Bei seiner Kandidatur für Olympische Spiele kann München unter anderem auf das Erbe von 1972 zurückgreifen. Doch manche Spielstätten müssen moderniert, andere völlig neu gebaut werden. Eine Übersicht. (SZ Plus)

Neuer Job für Katrin Habenschaden Die ehemalige Zweite Münchner Bürgermeisterin wird Beraterin in der Privatwirtschaft. Von November an soll sie Spitzenpersonal für Unternehmen aus den Bereichen Mobilität und kommunale Infrastruktur suchen und weiterentwickeln.

Sie wollen nur Liebe – oder Geld Das Münchner Residenztheater startet die Saison mit einer verklemmten Uraufführung „Reigen. Variationen“ und einer „Dreigroschenoper“, die zuverlässig knallt.

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Münchner Nahverkehr : Erst der Ellbogencheck, dann die große Liebe Anbandeln ohne Wiesn? Das geht bald wieder in überfüllten Pendelbussen, wenn die U-Bahn wegen Bauarbeiten stillsteht. Besonders eine Linie hat sich als „Love Line“ etabliert. SZ Plus Glosse von Andreas Schubert ...

Berufsfindung mal anders : Eine Fremde sagte ihm, er solle Bildhauer werden. Also tat er es Elias Stricker hatte nach der Schule keinen Plan. Dann sprach ihn auf dem Alten Südfriedhof eine alte Frau an – und sagte ihm eine Zukunft als Bildhauer voraus. Mittlerweile ist er im dritten Lehrjahr. Von Luka Kraft ...

UNSER KULTURTIPP

Veranstaltungsreihe in München : Frauen mit Migrationsgeschichte eine Stimme geben Der Autor und Filmemacher Karnik Gregorian, selbst Sohn von Einwanderern, lässt „Gastarbeiterinnen“ der ersten und zweiten Generation zu Wort kommen. Was haben sie zu erzählen? SZ Plus Von Anna Steinbauer ...

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