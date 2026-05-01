Jetzt ist es also so weit: Die Stadt verbietet den armen reichen Wiesnbesuchern die Champagnerdusche. Zum einen, weil es Lebensmittelverschwendung sei. Zum anderen entsprächen solche Duschen nicht „der Tradition und Strahlkraft des Oktoberfests“. Ob mit „Strahlkraft“ gemeint ist, dass alles, was in einen Menschen hineinfließt, irgendwann auch wieder aus ihm heraus kommt, durch welchen Kanal auch immer, sei dahingestellt. Zur Wiesn, wo neben Schampus vor allem das Bier reinläuft und wieder herausstrahlt, dass es gar so rauscht, passt diese Interpretation jedenfalls.