Jetzt ist es also so weit: Die Stadt verbietet den armen reichen Wiesnbesuchern die Champagnerdusche. Zum einen, weil es Lebensmittelverschwendung sei. Zum anderen entsprächen solche Duschen nicht „der Tradition und Strahlkraft des Oktoberfests“. Ob mit „Strahlkraft“ gemeint ist, dass alles, was in einen Menschen hineinfließt, irgendwann auch wieder aus ihm heraus kommt, durch welchen Kanal auch immer, sei dahingestellt. Zur Wiesn, wo neben Schampus vor allem das Bier reinläuft und wieder herausstrahlt, dass es gar so rauscht, passt diese Interpretation jedenfalls.
Oktoberfest-RegelnDie Strahlkraft der Schampus-Dusche
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München stellt sich seine Bierfete anders vor als in Champagner gebadet. Aber passt nicht zum Oktoberfest ohnehin besser ein ähnlicher Brauch, der auch dieses Jahr wieder die Fußball-Bundesliga fröhlich abrunden dürfte?
Glosse von Andreas Schubert
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