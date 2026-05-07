Es gibt einen Aspekt beim Einzug der Festwirte, den die meisten Zuschauer am Straßenrand nicht richtig einordnen können. Die Kapellen spielen, die Wirte winken wie Könige, Kinder und Erwachsene jubeln – vor allem beim Anblick der Gespanne. Mächtige Gefährte sind das, gezogen von geschmückten Kaltblütern, beladen mit Bierfässern, die kein Mensch einzeln stemmen könnte, wären sie wirklich befüllt. Doch das sind sie schon lange nicht mehr.