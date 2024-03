Alles, was München wirklich bewegt, lässt sich irgendwie mit dem Oktoberfest in Verbindung bringen - jetzt auch die neue Cannabis-Freiheit.

Glosse von René Hofmann

Nun also ist es so weit: Von Montag an darf in Bayern gekifft werden. Zumindest ein bisschen, mögen an dieser Stelle diejenigen einwenden, die den Schritt für überfällig halten. Das wollen wir erst mal sehen, könnte dagegen Markus Söder einwerfen. Bayerns Ministerpräsident hat angekündigt, das neue Gesetz in seinem Herrschaftsgebiet "extremst restriktiv" anwenden zu wollen.