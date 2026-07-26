DER TAG IN MÜNCHEN
Wiesn-Aufbau – Sightseeing mit Schutzhelm und Sicherheitsweste Dem Münchner im Himmel fehlt noch der Kopf, dafür ist der Adler schon im Landeanflug auf das Armbrustschützenzelt. Ein Rundgang über Europas größte temporäre Baustelle.
Das sind Münchens größte Baustellen Weniger Autos, mehr Platz für Radler und Fußgänger, neue U-Bahnen und Tramlinien: Mobilitätsreferent Georg Dunkel soll auch in den kommenden Jahren verantworten, dass sich nicht zu viel aufstaut.
Nachts parken vor dem Discounter Aldi Süd will seine Kundenparkplätze an sechs Standorten nach Feierabend gegen Gebühr für Anwohner digital buchbar machen. Das Angebot ließe sich noch erweitern.
Explizite Texte, viel Energie – „und niemand grapscht irgendwen an“ Nura, Souly oder Baran Kok: 24 000 junge Menschen kamen auf dem Königsplatz zusammen, um gemeinsam zu tanzen, zu singen und ihre Stars zu feiern. So war das „Oben ohne“-Festival in München. (SZ Plus)
Schleuser entführt: Haft- und Bewährungsstrafen für Kidnapper Zwei Brüder aus Syrien und deren Bekannter kidnappen einen Schleuser, von dem sie sich betrogen fühlen. Nun hat das Landgericht München I die Urteile gegen die drei Angeklagten verkündet.
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