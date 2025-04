An einem der zwei kleinen Ganserlpavillons hängen schon etwas ältere Plakate, die auf die Geschichte des Marktes am Wiener Platz zurück- und auf seine Zukunft vorausblicken. So stehe der Lebensmittelmarkt in Haidhausen „vor einer umfassenden Sanierung“, heißt es da – ein Satz, der das seltene Kunststück vollbringt, zugleich aus der Zeit gefallen wie auch brandaktuell zu sein.

Denn einerseits haben die Stadt und ihr Eigenbetrieb, die Märkte München, schon vor mehr als zehn Jahren erste Renovierungspläne vorgestellt, die in der Folge mehrfach verworfen und überarbeitet wurden – nicht eben zur Begeisterung der Standbetreiber und Geschäftsleute.

Andererseits soll es nun aber wirklich bald so weit sein: Im Herbst wollen die Märkte München Container für einen Interimsmarkt aufstellen, sodass im Frühjahr 2026 die Sanierung der acht Holzhütten anlaufen kann. Dieses Vorhaben wird von einigen Standbetreibern, aber mehr noch von den Inhabern der umliegenden Geschäfte skeptisch bis kritisch gesehen. Doch dazu später mehr.

Denn zunächst muss an dieser Stelle die wechselvolle Geschichte der Sanierungspläne erzählt werden, schließlich ist das mehrfache Hin und Her ein Hauptgrund für den Unmut auf und neben dem kleinsten der vier festen Münchner Lebensmittelmärkte. Dass dessen Holzhütten wegen erheblicher Defizite bei Brandschutz, Hygienevorgaben und Logistik einer Sanierung bedürfen, darin waren sich schon vor mehr als zehn Jahren alle einig. Als die Märkte München dann jedoch im Sommer 2015 die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vorstellten, war der Aufschrei in Haidhausen groß. Der Grund: Die historischen Stände sollten abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden.

Aufgrund öffentlicher Proteste beerdigte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) 2016 die Pläne per Machtwort. In der Folge wurde ein Konzept für eine behutsame Sanierung entwickelt, dem der Stadtrat 2018 zustimmte. Demnach sollten nur die beiden etwas abseits stehenden Ganserlpavillons abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden, in dem eine behindertengerechte Toilette vorgesehen war. Die übrigen Holzhütten wollte man peu à peu sanieren, wobei der jeweils betroffene Stand während der Bauzeit in einen von zwei holzverkleideten Containern am Rande des Wiener Platzes umgezogen wäre. Soweit der Plan, der dann jedoch ebenfalls wieder verworfen wurde – des Geldes wegen.

Denn angesichts der angespannten Haushaltslage beschloss der Stadtrat im vergangenen Sommer, den Märkten München für 2024 und 2025 keine Finanzmittel für Sanierungen zur Verfügung zu stellen. „Deshalb wurden alle Projekte erst mal auf Stopp gesetzt“, sagt eine Sprecherin des kommunalen Eigenbetriebs. Also nicht nur die Pläne für den Wiener Markt, sondern auch die anvisierten Renovierungen der Viktualienmärkte in der Altstadt und in Pasing.

Im Juni sollen die Stadträte entscheiden

Am drängendsten erachten die Märkte München jedoch die Sanierung am Wiener Platz, weshalb dieses Projekt jetzt in abgespeckter Form und allein aus Eigenmitteln durchgezogen werden soll. So hat man sich vom geplanten Neubau eines Standes verabschiedet; stattdessen sollen die Ganserlpavillons nun doch stehen bleiben. Und bei der Sanierung der Holzhütten wollen sich die Märkte München laut der Sprecherin auf Sanierungsmaßnahmen zum Substanzerhalt und zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften beschränken. Hinzu komme noch die Umstellung auf eine zentrale Wärme- und Kälteversorgung sowie Maßnahmen zur Wasserversickerung. Zu den Gesamtkosten der „Großreparatur“, wie es nun heißt, machen die Märkte München noch keine Angaben. Dem Vernehmen nach soll es sich jedoch um einen einstelligen Millionenbetrag handeln.

Voraussichtlich im Juni soll das Vorhaben dem Kommunalausschuss des Stadtrats vorgestellt werden. Anfang kommenden Jahres könnten die Marktstände dann in jene Container umziehen, die bereits dem Elisabethmarkt bei dessen Neubau als Ausweichquartier dienten. Als Standort für die Modulbauten haben die Märkte München den Nordteil des Wiener Platzes rund um den Fischerbuberl-Brunnen ins Auge gefasst. „Aus unserer Sicht ist das eine sehr glückliche Lösung, dass wir den Interimsmarkt am exakt gleichen Standort fortführen können“, sagt die Sprecherin.

Laura Wenzel hat ein Modeatelier am Wiener Platz. (Foto: Robert Haas)

Robert Zidar betreibt den Stand „La Baita“ mit Südtiroler Spezialitäten. (Foto: Robert Haas)

Ganz anders klingt das bei Laura Wenzel, die ein Modeatelier direkt am Wiener Platz betreibt. „Die Sorge der Gewerbetreibenden ist, dass diese Baustelle den Wiener Platz zu einem toten Platz macht“, sagt sie. „Wir alle hier leben von dem Markt. Er ist ein Magnetpunkt und bringt die Leute zu uns.“ Durch Bauzäune und Container würde ihr zufolge „das Leben am Platz plattgemacht“. Daher plädiert Laura Wenzel dafür, die einzelnen Holzhütten gemäß dem früheren Plan nach und nach zu sanieren.

Ein solches Vorgehen hätte auch Robert Zidar präferiert, der in einem der Marktstände Spezialitäten aus Südtirol und italienische Focaccias verkauft – zwischen Gamsgeweihen und Kruzifix, hinter einer kunstvoll gestalteten Holztheke. „Das Problem ist, dass ich meine Waren im Container nicht so präsentieren kann wie hier“, sagt Zidar – einerseits. Andererseits hätten ihn die Pläne für den Interimsmarkt durchaus überzeugt: „So schlimm schaut’s jetzt auch nicht aus.“ Er selbst wird mit seinem Stand jedenfalls in die Container umziehen, so wie offenbar die meisten Betreiber. Allein das Fisch-Häusl will nach Angaben der Märkte München eine Pause einlegen und erst nach der Sanierung auf den Wiener Platz zurückkehren.

Nach derzeitigem Stand sollen die Bauarbeiten Ende 2027 abgeschlossen sein; ein Wiederbezug der sanierten Holzhütten könnte demnach Anfang 2028 erfolgen. Allein viele Geschäftsleute am Wiener Platz wollen diesem Zeitplan keinen Glauben schenken – auch aufgrund ihrer schmerzhaften Erfahrungen mit der Sanierung der Ludwigsbrücke, die weitaus länger dauerte als ursprünglich geplant. „Viele von uns haben Angst“, bekräftigt Atelier-Inhaberin Laura Wenzel, „dass wir hier die nächste Bummel-Baustelle bekommen.“