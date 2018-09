28. September 2018, 17:49 Uhr München Wieder Wettbüro überfallen

Schon wieder ist in München ein Wettbüro überfallen worden, das vierte binnen zwei Wochen. Am Freitag betrat gegen 10.30 Uhr ein mit einer Strumpfmaske maskierter und mit Pistole bewaffneter Mann ein Wettbüro in der Dachauer Straße. Dort bedrohte er einen 32- jährigen Angestellten und forderte ihn auf, die Tageseinnahmen in eine Tüte zu packen. Anschließend flüchtete der Täter mit dem erbeuteten Bargeld. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß sein. Er trug ausgewaschene Jeans, einen dunklen Pullover und eine dunkle Weste mit Kapuze. Ähnliche Überfälle gab es zuletzt Am Hart und in Schwabing.