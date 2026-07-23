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Nudeln für den Widerstand„Italien ist nicht nur ein Sehnsuchtsort“

Lesezeit: 3 Min.

Norma Mattarei von der Associazione Nazionale Partigiani d'Italia in München.
Norma Mattarei von der Associazione Nazionale Partigiani d'Italia in München. Robert Haas

Warum bis heute der italienische Widerstand gegen den Faschismus mit Pasta gefeiert wird und Mussolini seinen Landsleuten Nudeln vom Speiseplan streichen wollte.

Interview von Ornella Cosenza

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Soziologin Norma Mattarei stammt aus Verona, kam in den Achtzigerjahren nach München, forschte an der LMU und gibt heute Stadtführungen zum Thema Nationalsozialismus in München. Sie kannte die Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) schon aus Italien. Als sich 2020 in München ein Ableger der Vereinigung gründete, ist sie Mitglied geworden und engagiert sich mittlerweile im Vorstand.

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