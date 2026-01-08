Am Kühlschrank hängt eine Getränkeliste zum Ankreuzen, der Putzplan klebt am Büfett, die Kaffeemaschine brummt, und auch sonst liegt zwischen gemütlichen Sofas und einem rustikalen Holztisch reichlich WG-Atmosphäre in der Luft. Und doch ist dieser heimelige Raum mit der breiten Fensterfront zur nicht eben heimeligen Görzer Straße in Ramersdorf weit mehr als nur die gemeinschaftliche Stube einer x-beliebigen Wohngemeinschaft. Ein erster Fingerzeig darauf ist der Zeitungsständer, in dem gleich ein Dutzend Exemplare eines Magazins stecken mit dem Titel: „Keine Profite mit der Miete!“