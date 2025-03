Frühling in München:Sonnenbrille aufsetzen und an die Kernfusion denken

Ist ja schon gut – singen, tanzen und springen sollen wir also jetzt, weil: Frühling, Frühling wird es nun bald. So dichtete zumindest August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, aber das waren erstens andere Zeiten, zweitens andere Örtlichkeiten: Kuckuck, Kuckuck ruft’s in München eher selten aus dem Wald.