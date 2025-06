Obwohl sie so spät wie selten begannen, benötigten die Pfingstferien für alle Daheimgebliebenen in diesem Jahr etwas Anlaufzeit, was das schöne Wetter anging: Das vergangene Wochenende mit Regen, Wind und Gewitterwarnungen animierte statt zum Freibaden eher zum Drinbleiben. Und dann schob sich zu Wochenbeginn auch noch kanadischer Rauch vor die Sonne. Von den Waldbränden in Übersee waren Feinstaubpartikel bis nach Süddeutschland geweht worden.