Kaum ist der Sommer mit hohen Temperaturen in München angekommen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag vor vereinzelt schweren Gewittern mit Hagelkörnern mit einem Durchmesser von etwa fünf Zentimetern, schweren Sturmböen oder orkanartigen Böen zwischen 90 und 120 Kilometern pro Stunde sowie heftigem Starkregen. Sie sollen im Nachmittagsverlauf und abends auftreten.

Zudem sollen die Unwetter lokal eng begrenzt auftreten. Betroffen ist nach DWD-Angaben vor allem der Süden Bayerns. Das größte Unwetter-Risiko herrscht den Angaben zufolge am Abend in Alpennähe.

Am Wochenende soll es laut DWD im Freistaat deutlich kühler werden als in den Tagen zuvor bei Höchstwerten bis 25 Grad. Für Samstag erwartete der DWD gebietsweise weitere schauerartige Regenfälle und Gewitter, in der Nacht zum Sonntag teilweise kräftigen Regen. Erst im Laufe des Sonntags werde es voraussichtlich trockener mit Auflockerungen in der Wolkendecke. An den Alpen bleibe es jedoch auch am Abend noch nass.