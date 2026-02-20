Was tagsüber begann, setzte sich in der Nacht fort: In München hat es bis Freitagmorgen unablässig geschneit. Um 7.40 Uhr meldete der Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamt für Umwelt 16 Zentimeter Schnee in der Stadt. Wege, Straßenschilder, Spielplätze sind in Weiß gehüllt. Trotz des anhaltenden Schneefalls verzeichnete die Feuerwehr insgesamt nur wenige unwetterbedingte Einsätze.

Der gegen 13 Uhr einsetzende Niederschlag ging stellenweise in sehr nassen, schweren Schnee über, der sich auf Bäumen und Sträuchern ablagerte und einzelne Äste stark belastete. Von Donnerstag, 15 Uhr, bis Freitag, 9.30 Uhr, rückte die Feuerwehr zu insgesamt 15 schneebedingten Einsätzen im Stadtgebiet aus. Der Großteil der Einsätze betraf abgebrochene oder abzubrechen drohende Äste, die Straßen und Gehwege blockierten.

Schon in der Nacht mussten sich die Münchnerinnen und Münchner ihren Weg über schneebedeckte Straßen bahnen, wie hier im Englischen Garten.

(Foto: Stephan Rumpf)

(Foto: Stephan Rumpf)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München konnten alle Einsätze zügig und mit geringem Aufwand abarbeiten. Es kam zu keinen Einschränkungen des Einsatzbetriebs, da die Anzahl an Einsätzen vergleichsweise gering war. Verletzt wurde bei den Einsätzen niemand. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Feuerwehr nicht machen.

Am Morgen versuchten die Menschen mit allerhand Räummaschinen, der Schneemassen Herr zu werden.

(Foto: Robert Haas)

Oder sie genossen die Schneepracht einfach beim Gassigehen mit dem Hund oder bei einem Spaziergang, wie hier an der Isar.

(Foto: Robert Haas)

(Foto: Robert Haas)

Ein paar motivierte Menschen wagten sich sogar zum Eisbaden an die Isar. Wer dafür in den Fluss steigt, für den hat so eine Schneedecke womöglich sogar etwas Wärmendes.

(Foto: Robert Haas)

Auch Rutschen, Schaukeln und Basketballkörbe auf Spielplätzen sind derzeit komplett eingeschneit. Aber der Schnee ist für Kinder ja „Spielzeug“ genug.

(Foto: René Hofmann)

Am Flughafen sind derweil die Schneepflüge im Einsatz, um den Flugverkehr aufrechtzuerhalten.

(Foto: René Hofmann)

Bei anderen Verkehrsmitteln herrscht dagegen Stillstand. Diese Fahrräder ächzen unter der weißen Last. Der DWD rät von unnötigen Fahrten im Straßenverkehr ab.

(Foto: René Hofmann)

(Foto: René Hofmann)

(Foto: Rene Hofmann)

(Foto: René Hofmann)

(Foto: René Hofmann)

Zwar dürften sich die Münchnerinnen und Münchner der weißen Pracht den ganzen Freitag über erfreuen (oder darüber ärgern), es sind Temperaturen von maximal 2,8 Grad vorhergesagt, doch mit Anbruch des Wochenendes verschwindet der Schnee dann voraussichtlich wieder.

(Foto: René Hofmann)

(Foto: René Hofmann)

(Foto: René Hofmann)

Dann steigen die Temperaturen in Bayern allmählich wieder an. Bis zu 15 Grad sollen laut DWD am Sonntag möglich sein. Das bedeutet auch, dass der Schnee fast im ganzen Freistaat in Regen übergeht. In München werden für Samstag Höchstwerte von sieben Grad und am Sonntag von bis zu elf Grad erwartet. Zudem soll es zu starken Böen kommen.