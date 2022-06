Von Stephan Handel

Jaja, jetzt hocken alle wieder in den Biergärten, am Eisbach und am Flaucher, legen ihre Oberteile ab und die Sonnenbrillen an, blinzeln ins Helle und versichern sich gegenseitig, wie toll das doch ist: so schönes Wetter! Dabei stinkt die ganze Stadt nach Schweiß und Lichtschutzfaktor, die Haut rötet sich vom Sonnenbrand, und dass nun wieder Männer massenhaft mit nackten Füßen in Sandalen unterwegs sind, ist nur eines von vielen weiteren unerträglichen Übeln.

Nein, 35 Grad im Schatten ist kein schönes Wetter. Wenn die Schweißtropfen schon bei völliger Untätigkeit von der Stirn rinnen, wenn noch das stärkste Deo nicht mehr anstinken kann gegen die Buttersäure, die verantwortlich ist für sommerlichen Körpergeruch - dann muss man kein Klimawarner sein, um die sommerliche Erwärmung der Fußgängerzone für eine Plage der Menschheit zu halten. Warum kann es nicht das ganze Jahr über um die 24 Grad haben, zwei Wochen im Januar vielleicht ausgenommen, damit die Wintersportler zu ihrem Recht kommen?

Im letzten Teil der Serie vom Monaco Franze kehrt seine Frau Annette von den Bermudas zurück, wohin sie aus Angst vor Atomkrieg und allgemeiner Teuerung ausgewandert ist. Als sie ihren Mann in einer Boazn am Viktualienmarkt gefunden hat und die beiden am frühen Morgen unter den Arkaden im Hofgarten sitzen, erzählt sie ihm vom Leben auf der karibischen Insel: "Morgens stehst du auf - und es scheint schon wieder die Sonne." Es stimmt schon: Jeden Tag Freibadwetter kann auf die Dauer ganz schön langweilig werden, und wer sich solches wünscht, kann ja mal in die Sahara fahren und nachschauen, was die Sonne dort angerichtet hat.

Es ist die Abwechslung, auch beim Klima-Geschehen, und dass es nun mal genug des Guten ist, merkt man spätestens, wenn der Wetterbericht mit "Unverändert" beginnt, und alle aufstöhnen. Mal ein bisschen Regen, aber nicht zu viel, mal ein bisschen Sonne, aber nicht zu heiß - so sind wir's gewöhnt in der Münchner Schotterebene, und so möge es doch bleiben. Beziehungsweise wieder werden. Dann freut sich der Mensch auch wieder am Biergarten, am Flaucher und am Eisbach, von mir aus sogar an der Fußgängerzone.