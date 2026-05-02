Sonne, wolkenloser Himmel und sommerliche Temperaturen: Das lange Wochenende hättenicht b esser beginnen können. Pünktlich zum 1. Mai kam Sommerfeeling in die Stadt. Beste Voraussetzungen für die Kundgebungen der Gewerkschaften , aber auch für Ausflüge oder Besuche in der Eisdiele oder im Biergarten.

Robert Haas

Am Samstag und am Sonntag soll es sogar noch wärmer werden, der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Temperaturen bis zu 27 Grad. Womöglich heizt sich dann auch die Isar noch ein wenig auf, deren Wassertemperatur am späten Freitagnachmittag nach Angaben des bayerischen Landsamts für Umwelt noch bei ziemlich frostigen 11,9 Grad lag. Für ein Sonnenbad auf den warmen Steinen am Ufer ist das aber kein Hindernis, wenn man Sonnencreme dabeihat.

Stephan Rumpf

Angenehmer ist das Schwimmen dagegen in einem beheizten Freibadbecken wie hier im Schyrenbad, wo die ersten Wasserratten am 1. Mai zum Start der Freibadsaison ihre Bahnen zogen.

Stephan Rumpf

Doch nicht nur zum Schwimmen, auch zum Planschen trauten sich einige am ersten Tag der Saison bereits ins Schyrenbad und ins Dantebad, die den Anfang machten. Am Donnerstag, 14. Mai, folgen dann das Westbad, das Michaelibad, das Prinzregentenbad und das Ungererbad. Außerdem noch gut zu wissen: In allen Münchner Freibädern zahlen Kinder bis zwölf auch heuer keinen Eintritt, für alle anderen kostet ein Ticket regulär 6,30, ermäßigt 4 Euro.

Stephan Rumpf

Es gibt Momente, da will man diese Stadt einfach nur verfluchen. Wenn man aber bei Sonnenschein in einem der vielen Biergärten sitzt – idealerweise sogar noch mit einer selbst mitgebrachten Brotzeit – dann weiß man wieder, warum man München am Ende doch lieben muss. Bayerische Gemütlichkeit, die funktioniert einfach besonders gut, wenn man auf einer Bierbank unter Kastanienbäumen sitzt, mit einem frisch gezapften Bier in der Hand.

Wer sich das erst noch verdienen will, dem sei ein Ausflug zum Gasthof Hinterbrühl in Solln empfohlen, der hat gerade erst wieder unter neuer Führung eröffnet und mit Blick auf die Isarauen ist es dort wirklich lauschig. Alle, die nicht so weit hinausfahren wollen, können es sich aber auch zum Beispiel im Biergarten am Chinesischen Turm im Englischen Garten gemütlich machen.

Stephan Rumpf

Nicht nur die Biergärten im Park sind an diesem langen Wochenende gut besucht. Im Englischen Garten werden auf den Wiesen die Picknickdecken ausgepackt und die Volleyballnetze aufgestellt.

Stephan Rumpf

Den besten Überblick über den Park hat man vom Monopteros aus. Nach dem kleinen Aufstieg zu dem Tempel hat man sich die nächste Stärkung fast schon verdient.

Robert Haas

Das lange Wochenende versüßten sich einige Münchnerinnen und Münchner mit einem Eis, wie etwa hier in Thalkirchen.

Stephan Rumpf

Ein Angebot, das beweist, dass gerade im Sommer nicht alles in dieser Stadt teuer sein muss, sind die Kulturstrände: Am 1. Mai haben der Kulturstrand am Vater-Rhein-Brunnen an der Ludwigsbrücke und der Maximiliansstrand am Wittelsbacher Brunnen nahe dem Maximiliansplatz wieder eröffnet – Eintritt frei.

Und auch, wenn trotz sommerlicher Temperaturen noch nicht allen nach Baden zumute sein mag: Die Füße für ein wenig Strandfeeling in den Sand stecken, das geht allemal. In einem der Liegestühle kann man es sich mit einem Drink und einem kleinen Snack bequem machen. Außerdem gibt ein großes kulturelles Angebot für Groß und Klein, von Live-Musik über Fingerhäkel-Workshops bis hin zum Balanceakt auf der Slackline ist alles dabei.

Los geht es mit dem Programm am Sonntag, 3. Mai, mit einem Flohmarkt am Vater-Rhein-Brunnen, der dann alle zwei Wochen stattfindet. Geöffnet sind beide Kulturstrände bei gutem Wetter täglich von 12 bis 23 Uhr.

Robert Haas

Auch ein Ausflug in den Ostpark kann sich bei dem guten Wetter lohnen. Dort leuchten die Tulpen in der Sonne. Die Stimmung trüben könnten bei dem Spaziergang lediglich ein paar Wolken, die der DWD für das Ende des langen Wochenendes erwartet.

Dieses bietet schon mal einen Vorgeschmack auf den Sommer, bis zu dem es offiziell aber noch ein paar Wochen dauert. Der meteorologische Sommerbeginn ist am 1. Juni, der kalendarische am 21. Juni.