Freibäder in München

6000 Menschen tummeln sich am verlängerten Wochenende in den Münchner Freibädern.

Es ist ein Erwachen auf ganzer Linie: Nach nassen und trüben Wochen, in denen man schon das Gefühl hatte, mit dem Regenmantel verwachsen zu sein, ist es endlich wieder hell. Die Sonne scheint und streichelt unsere Seele. Und kaum ist sie da, wächst der Tatendrang wieder. Denn erst die Sonne hilft, das lebenswichtige Vitamin D zu produzieren wie auch das stimmungsaufhellende Glückshormon Serotonin. Sie hilft, Cholesterin zu senken und das Immunsystem zu stärken. Dieser gesundmachende Personal-Trainer mobilisiert. Nur mit Licht. Also nichts wie raus in den Biergarten, aufs Rad, zum Angrillen oder zum Anbaden. Wie die kleine Louisa, die im Prinzregentenbad mit ihrem Papa einen Riesenspaß hat und endlich die große Rutsche genießen kann. Die Freude steht ihr ins Gesicht geschrieben - trotz blauer Schwimmbrille.

Am verlängerten Mai-Wochenende kamen laut Stadtwerke 6000 Menschen in die Münchner Freibäder. Und wenn alle Wetterdienste richtig liegen, wie sogar auch der norwegische Internetwetterdienst "Yr", dann wird auch das Pfingst-Wochenende schön. Muss einfach so sein. "Yr" darf nicht irren.