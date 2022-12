DWD warnt vor Eisregen in München

Glatteis in Muenchen, Wetter Eisregen , hier in der Klenzestrasse , am 14. Dezember.

Der Wetterdienst rät dazu, sich nicht im Freien aufzuhalten. Auch städtische Friedhöfe bleiben am Mittwoch geschlossen. Auf der A 94 bei München gibt ein junger Autofahrer trotzdem Gas - mit Tempo 250 statt erlaubten 100.

Aufgrund der eisigen Temperaturen gepaart mit Regen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) derzeit in München vor Glatteis. Die amtliche Warnung gilt demnach vorerst bis 16 Uhr. Demnach bestehe "Gefahr für Leib und Leben durch schlagartig gefrierenden Regen", heißt es von Seiten des DWD.

Der Aufenthalt sowie Fahrten im Freien sollten deshalb vermieden und das Verhalten dem Straßenverkehr angepasst werden. Auch die Warnapp KATWARN hatte ausgelöst. Aktuell gilt die Warnung vor allem für die Stadtteile Schwabing-West, Pasing-Obermenzing, Altstadt-Lehel, Maxvorstadt, Neuhausen-Nymphenburg so wie die Gemeinden Eichenau und Feldkirchen.

Auch die städtischen Friedhöfe in München bleiben aufgrund des aktuellen sowie prognostizierten Eisregens und der damit verbundenen Glättegefahr am heutigen Mittwoch, 14. Dezember, geschlossen. Das teilte das städtische Presseamt am Morgen mit.

Alle geplanten Trauerfeiern und Bestattungen werden dennoch durchgeführt. Die Trauergäste werden vom Friedhofspersonal am jeweiligen Haupteingang abgeholt, zu Trauerhalle und Bestattungsort begleitet und wieder zum Ausgang zurückgebracht.

Eine generelle Warnung aufgrund der Wetterlage gibt der DWD aktuell noch bis Donnerstagmorgen heraus. In der Folge seien massive Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr zu erwarten. Zudem könne es zu Schäden an der Infrastruktur, wie zum Beispiel an Strommasten und -leitungen, kommen.

Tempo 250 statt 100: Junger Autofahrer gibt trotz Glätte Vollgas

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist ein junger Autofahrer bei München auf der Autobahn 94 trotz winterlicher Straßenverhältnisse erwischt worden. Teilweise wurden Geschwindigkeiten von über 250 Stundenkilometer durch die hinter dem Auto fahrenden Polizeibeamten am Montagabend festgestellt, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Mittwoch.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug demnach 100 Stundenkilometer. Der 21 Jahre alte Autofahrer habe trotz Glätte außerdem den notwendigen Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen nicht beachtet. Der junge Mann war nach Angaben des Sprechers auf dem Weg nach Hause und wurde in der Nähe seines Wohnorts im Landkreis München angehalten und kontrolliert. Vermutlich müsse er mit einer Strafanzeige rechnen.