Städtische Friedhöfe am Mittwoch gesperrt

Eingeschneite Gräber auf einem Friedhof in München im Jahr 2019. Am heutigen Mittwoch bleiben die städtischen Friedhöfe geschlossen.

Die städtischen Friedhöfe in München bleiben aufgrund des aktuellen sowie prognostizierten Eisregens und der damit verbundenen Glättegefahr am heutigen Mittwoch, 14. Dezember, geschlossen. Das teilte das städtische Presseamt am Morgen mit.

Alle geplanten Trauerfeiern und Bestattungen werden dennoch durchgeführt. Die Trauergäste werden vom Friedhofspersonal am jeweiligen Haupteingang abgeholt, zu Trauerhalle und Bestattungsort begleitet und wieder zum Ausgang zurückgebracht.