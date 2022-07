Der Westpark ist ein Magnet für die Massen - als Erholungsgebiet, aber auch als Partyzone. An Rambazamba jeglicher Art sind die Menschen in der Nachbarschaft also bestens gewöhnt. Doch mit der Veranstaltung "Mallorca meets München", die zuletzt am 23. Juni über die Bühne ging, ist die Toleranz der Anwohner offenbar überstrapaziert worden. Unter anderem bei Mitgliedern des Bezirksausschusses (BA) Sendling-Westpark sind jedenfalls reihenweise Lärmbeschwerden eingegangen. Namentlich aus der Rottenbucher Straße, aber auch aus weiter entfernten Bereichen des Stadtbezirks. Einige BA-Mitglieder waren selbst Ohrenzeugen der Sause ohne Pause beim Rosengarten im Westpark, darunter der Vorsitzende Günter Keller (SPD). "Mit klassischer Biergartenmusik hatte das nichts mehr zu tun", sagte er. Die Beschwerden "aus weiten Teilen des Viertels" sollen nun ans Kreisverwaltungsreferat weitergereicht werden. Diese Behörde ist für die Genehmigung von Festivals und anderen Großveranstaltungen zuständig.