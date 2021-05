Nach dem "Kino am Olympiasee" startet nun auch das "Kino, Mond & Sterne" in die neue Open-Air-Saison. Zum Auftakt im Westpark läuft die Rad-Doku "Verplant - Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren".

Von Josef Grübl

Ob er mit seinem Fahrrad in den Westpark kommen wird? Das erfahren die Zuschauer von Verplant - Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren wohl erst dort: Mit einer Fahrradreise-Doku startet am Samstag, 29. Mai, "Kino, Mond & Sterne" in die neue Saison. Das Open-Air-Kino im Münchner Westpark hat zu diesem Anlass einen der beiden Protagonisten zum Filmgespräch eingeladen. Der Filmtitel ist Programm: Zwei Männer aus Thüringen filmen sich dabei, wie sie entlang der alten Seidenstraße nach Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam radeln. Da sie die Reise unvorbereitet und untrainiert antreten, passiert genügend Unvorhergesehenes, um das Publikum knapp zwei Stunden lang bei Laune zu halten.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Das Freiluftkino im Westpark ist bekannt für seine Reise-, Sport- und Naturdokus, außer dem Eröffnungsfilm werden in den kommenden Wochen auch die "European Outdoor Film Tour" (Mo., 31. Mai) oder das "Best of International Ocean Film Tour" (Mo., 7. Juni) gezeigt.

Aber auch großes Kino steht auf dem Programm: Neben dem dänischen Oscar-Gewinner Der Rausch (So., 30. Mai) sind internationale Filmhits wie Eine Frau mit berauschenden Talenten (Mi., 2. Juni) oder Minari (Do., 3. Juni) zu sehen.

Kino, Mond & Sterne, Eröffnung Sa., 29. Mai, Einlass 20 Uhr, Filmbeginn 21.15 Uhr, Hygiene-Infos und Programm unter kino-mond-sterne.de